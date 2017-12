Od technológií sme príliš závislí. Tvrdí to jeden z najočakávanejších seriálov

Čoskoro sa na televízne obrazovky vráti temný seriál Black Mirror. Jeho tvorca prezradil, čo ho inšpirovalo.

14. sep 2016 o 14:56 Marek Hudec

„Ak sú dnes technológie drogou – a môžete na nich byť závislí rovnako ako na drogách – aké potom môžu byť ich vedľajšie účinky?“ pýtal sa v rozhovore pre Guardian britský televízny scenárista Charlie Brooker. Už niekoľko rokov pripravuje vedecko fantastický seriál Black Mirror, ktorého každá epizóda rozpráva iný príbeh a odohráva sa v inom svete.

Spoločné majú len to, že ich dej paroduje našu kompulzívnu túžbu neustále si kontrolovať obrazovku telefónu. Nakoniec na to odkazuje aj názov seriálu. Black mirror alebo čierne zrkadlo nájdeme všade: televízie na stenách obyvačiek, monitory v každej detskej izbe a smartfón na každom stole. Nedá sa im uniknúť.

Temné príbehy s veľmi čiernym humorom Black Mirror sa v októbri vracajú po dvoch rokoch. Domov našli na internete, na službe Netflix. Seriál bol nominovaný na cenu BAFTA a vyhral EMMY, preto patrí jeho už tretia sezóna k najočakávanejším seriálom.

video //www.youtube.com/embed/5mYrWSY6Asg

Čo keby?

Brooker kedysi písal novinové stĺpčeky. Volali sa „Supposing“ a vždy si v nich vymýšľal scenár, čo by sa stalo, keby bežné situácie v našom živote alebo spoločenské obyčaje prebiehali inak, než sme zvyknutí.

Na podobnom princípe postavil svoj prvý seriál Dead Set, kde si predstavil, ako by vyzerala súťaž Big Brother, keby v nej boli aj nemŕtvi. Vznikla zároveň trefná paróda na tému reality show a napínavý horor.

Vedomie na sociálnych sieťach

Jeho súčasný projekt Black Mirror sa zas zamýšľa nad tým, čo by sa stalo, keby technológie ešte viac ovládajú náš život.Ako príklad možno uviesť námet jednej epizódy: Nešťastná žena v nej stratí manžela. Keďže sa so zármutkom nevie vyrovnať, kamarátka jej navrhne, nech využije novú internetovú službu.

Tá vďaka príspevkom na sociálnych sieťach dokáže naklonať vedomie človeka. Vdova si zrazu môže vymieňať správy so zosnulým. Snaží sa od toho odpútať, no jej závislosť na komunikácii sa zväčšuje do desivých rozmerov.

Veselé príbehy zrejme nemôžeme čakať ani v pripravovaných epizódach. Brooker už pre magazín Entertainment Weekly sľúbil, že sa budú zaoberať napríklad technologickou vojnou, kyberšikanou alebo tým, ako sa môže zvrtnúť závislosť na počítačových hrách a stratenosťou v dnešných vzťahoch.