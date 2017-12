Ako sa darí divadelným festivalom na Slovensku? Porovnali sme dva najväčšie

O pár dní sa začína festival Divadelná Nitra. Snaží sa reagovať na témy, ktoré hýbu Európou.

20. sep 2016 o 16:18

Viaceré medzinárodné divadelné festivaly na Slovensku aktuálne reagujú na témy a trendy, ktoré hýbu Európou. Privážajú k nám to najzaujímavejšie, čo si manažéri a dramaturgovia s daným vkusom môžu dovoliť. Porovnali sme dva najväčšie a najdrahšie.

Aké je súčasné divadlo? Angažované, progresívne, žánrovo otvorené, sústredené na novú autorskú, často osobnú drámu človeka v silne globalizovanej spoločnosti. Hľadá v nej svoje korene, bojuje s osamelosťou, s pocitmi menejcennosti, stratený v cudzom svete je stále súčasťou komplikovaných medziľudských a spoločenských vzťahov, náboženských tradícií, rodinných stereotypov a konvencií, s ktorými sa ťažko vyrovnáva.

Na Slovensku dnes takéto divadlo na európskej úrovni ponúka viacero menších festivalov, vlajkovými loďami sú však dva veľké medzinárodné festivaly: jedným je Divadelná Nitra s dlhoročnou tradíciou, druhým ešte vždy skôr čerstvo zabehnutý bratislavský Eurokontext.

Ktorý z nich si vybrať? Oba majú záujem o intelektuálne posuny a musia bojovať o diváka. Najlepšie je navštíviť každý z nich, i keď vzhľadom na divácky vkus sa navzájom líšia. Ste typ pre Divadelnú Nitru alebo pre bratislavský Eurokontext?

1. Čím sú typické

Divadelná Nitra je na scéne už dvadsaťpäť rokov. Najmä v posledných skôr inklinuje k alternatívnym, niekedy až kurióznym produkciám. Sú stále inšpiratívne, no viac asi pre fajnšmekrov otvorených experimentom. Festival sa koná vždy koncom septembra, tento rok sa začína už o pár dní, 23. septembra.

Eurokontext sa sústredil na reprezentatívne, divácky atraktívne inscenácie z prestížnych európskych divadelných scén. Ukazuje sa, že tento zámer sa vydaril, i keď stále bojuje s návštevnosťou. Festival načasovali na záver divadelnej sezóny, čo je vzhľadom na časovú mapu existujúcich podobných podujatí nevyhnutnosťou.

2. Ako vznikli

Divadelná Nitra vznikla krátko po páde režimu ako symbol novej nezávislosti. Začal upozorňovať na inšpiratívnu slovenskú divadelnú scénu a dodnes má ambíciu prinášať nové umelecké postupy a prehlbovať povedomie o tom, čo všetko v Európe môže byť divadelnou tvorbou. Festival našiel mnohé mladé vychádzajúce talenty, ktoré potom zasvietili ako tváre európskeho divadla a stali sa súčasťou prestížnych nezávislých aj kamenných scén.

Eurokontext začalo usporadúvať Slovenské národné divadlo pred troma rokmi v Bratislave a rýchlo ho vyšvihlo na špičku. Vedie ho ako svoju prioritu, vedenie divadla cítilo potrebu dať Bratislave silný medzinárodný festival, ktorý by prinášal inscenácie z partnerských divadiel v Európe. Predstavuje činoherné, operné aj tanečné inscenácie, popri ktorých dostáva veľký priestor domáca produkcia SND.

3. Ako sú financované

Novovzniknutý Fond na podporu umenia zastrešil vo financovaní širokú nezávislú scénu, ktorá môže žiadať o dotácie v rámci rôznych balíčkov. Podporu z neho získava aj Divadelná Nitra. V tomto roku oslavuje festival štvrťstoročie vzniku. Podpora 186 tisíc eur je najvyššia, akú v tomto roku fond v tomto roku udelil uchádzačom vo všetkých programoch.

V tejto chvíli dováža Eurokontext na Slovensko najväčšie a najdrahšie divadelné produkcie. Je financovaný priamo z ministerstva kultúry, peniaze dostáva ako súčasť rozpočtu pre SND na sezónu. Divadlo si v žiadosti o dotáciu určuje svoje priority.

4. Aké majú publikum

Nitriansky festival si roky budoval platformu, kde sa začal venovať práci s publikom a jeho vzdelávaniu, od najmenších až po najstarších. Tento trend stále rozširuje, možno aj preto v posledných rokoch neinvestuje do dovozu drahých inscenácií. Tými, ktoré priváža, dokáže divákov prekvapiť a občas aj zaskočiť. Nie je to málo, provokuje k premýšľaniu, no popri ostrieľanom festivalovom divákovi je tu stále tradične rozmýšľajúca obec, ktorá je príliš veľká na to, aby sme ju v divadle nebrali do úvahy. Ostáva dúfať, že sa dá zlákať.

Eurokontext očakáva publikum zorientované a vychované, fandiace značke kvality. Svojím off programom sa tiež usiluje pracovať na jeho rozhľade. Najvyššiu návštevnosť mal prvý z troch uplynulých ročníkov, tržbami za vstupenky ho však predčil zatiaľ posledný ročník. Najnavštevovanejšou inscenáciou za tri ročníky boli Slovenské tance z produkcie SND, najviac však zarobila Anna Kareninová a zo zahraničných španielska inscenácia Krvavej svadby.