Renée Zellweger: Som beznádejná romantička ako Bridget

Najobľúbenejšia single všetkých čias, roztržitá smoliarka Bridget Jonesová je späť. Spolu s ňou po dlhšej hollywoodskej pauze aj herečka Renée Zellweger.

15. sep 2016 o 20:04 Erika Litváková

Dočerta aj s láskou! Bridget Jonesová to s mužmi nikdy nemala jednoduché, no ani oni s ňou. Starej dievke, ktorá bez rozpakov jedáva na raňajky čokoládu, oblieka si bombarďáky ako po starej mame a zveruje sa denníku, to napokon vždy vypáli celé akosi trápne.

Chaotička, čo zásadne hovorí len pravdu a stavia na vnútorné hodnoty, má však medzičasom po štyridsiatke a hoci je zrelšia a úspešnejšia, je zrejmé, že ani tentoraz to nebude ako z červenej knižnice. I keď práve po čomsi podobnom úprimne túži.

Bridget sa tretíkrát vracia do kín. Je na vrchole kariéry, sebavedomejšia, no ako inak, ocitne sa opäť v milostnom trojuholníku a okrem dvoch mužov bude musieť čeliť celkom novej životnej situácii - čaká bábätko. A nebola by to Bridget, keby šlo všetko hladko a ona by vedela, kto bude šťastným otcom.

Kým idol Hugh Grant vypadol z hry, okrem Colina Firtha sa o otcovstvo bude uchádzať nový objav Patrick Dempsey. Aby nikto z nich vopred ani len nechtiac neprezradil rozuzlenie, nakrúcalo sa vraj niekoľko rôznych verzií záveru novej komédie Dieťa Bridget Jonesovej.

V postave Roxie si v strhujúcom muzikáli Chicago (2002) po boku Richarda Gera trúfla bez extra prípravy aj na veľkolepé tanečné a spevácke výkony. (zdroj: Miramax Films)

Románik na lodi

„Milujem Bridget Jonesovú a som šťastná, že som sa opäť mohla ponoriť do jej sveta,“ vyznáva sa novinárom pred premiérou Renée Zellweger. „Máme s Bridget mnoho