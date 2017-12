Filmové novinky, ktoré sa tento týždeň oplatí vidieť v kinách

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách

16. sep 2016 o 9:23 Miloš Ščepka

video //www.sme.sk/vp/34549/

The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years

(USA 2016, 102 minút)

Koncertnú éru skupiny The Beatles od roku 1962 po rok 1966 podrobne mapuje celovečerný dokument režiséra Rona Howarda, oceneného Oscarom za film Čistá duša a spoločnosti Apple Corps. Snímka vznikla na popud žijúcich členov skupiny (a vdov po tých zosnulých), takže autori mali k dispozícii množstvo vzácneho raritného materiálu. Pre potreby filmu ho reštaurovali, pesničky remasterovali. V deň americkej premiéry 9. septembra sa do predaja dostane aj remasterovaný album The Beatles at the Hollywood Bowl.

Dieťa Bridget Jonesovej

(Bridget Jones's Baby, Írsko-Veľká Británia-Francúzsko-USA 2016, 123 minút)

Od premiéry prvého filmu v roku 2001 má Bridget Jonesová (Renée Zellwegerová) síce o pár rokov viac, ale ešte stále nedospela. Napriek tomu, že je sama, musí riešiť závažnú dilemu: s kým, dočerta, čaká dieťa?! Je otcom Jack Quant (Patrick Dempsey) alebo Mark Darcy (Colin Firth)? Poradiť jej nedokáže ani svojrázna doktorka Rawlingová, ktorú si s gustom zahrala spoluscenáristka snímky Emma Thompsonová. Režisérkou tretieho bridgetjonesovského filmu je autorka prvej snímky Sharon Maguireová.

Hra o život

(Nerve, USA 2016, 96 minút)

Literatúra pre staršiu mládež sa v anglosaských krajinách stala významnou súčasťou zábavného priemyslu. Nečudo, že neustále láka aj filmárov. Partneri za kamerou i v živote Ariel Schulman a Henry Joost po snímkach Viral, Paranormal Activity 3 a 4, adaptovali dobrodružný mládežnícky techno-thriller americkej spisovateľky Jeanne Ryanovej z roku 2012 o vzornej študentke, ktorá podľahne vábeniu počítačovej online hry, čo ohrozí nielen jej život.

Komorná

(Agasshi, Južná Kórea 2016, 145 minút)

Krásna japonská aristokratka, dedička veľkého majetku, jej zvrhlý strýc Kouzuki a mladá naivná slúžka Sukhui sú postavami mysteriózneho erotického príbehu renomovaného juhokórejského filmára Chan-wook Parka. Podľa románu velšskej autorky Sarah Watersovej Zlodejka nakrútil a na festivale v Cannes predstavil komorný príbeh plný tajomstiev, záhad, nečakaných zvratov a šokujúcich odhalení. Park bol jeho scenáristom, režisérom i producentom.

V mene krvi

(Blood Father, Francúzsko-USA 2016,88 minút)

Mel Gibson hrá Johna Linka, bývalého člena obávaného motorkárskeho gangu. Po rokoch ho prepustili na podmienku a on je rozhodnutý spraviť čokoľvek, aby sa nevrátil za mreže. Lenže jeho dcéra, ktorú nevidel celé roky, potrebuje tatkovu pomoc. Kedysi sa síce nerozišli v dobrom, ale John sa rozhodne pre správnu vec – aj za cenu porušenia podmienky či nasadenia vlastného života. Román scenáristu a spisovateľa Petra Craiga sfilmoval Francúz Jean-François Richeta(Verejný nepriateľ č. 1) v americko-francúzskej koprodukcii.