Nový dokument o Beatles divákov nedojme. Prináša však niečo nové?

Do kín práve prišiel nový film o slávnej liverpoolskej štvorici od oscarového režiséra. (recenzia)

16. sep 2016 o 14:20 Marek Hudec

Prečo by dnes mali Beatles niekoho zaujímať? Túto otázku si položil oscarový režisér Ron Howard, autor drámy o posádke Apolla 13 alebo filmu Čistá duša - o matematikovi, ktorý trpel schizofréniou.

V rozhovore pre magazín NME si spomína, že nikdy nebol veľkým fanúšikom štvorice liverpoolskych hudobníkov. Keď mal desať rokov, obdivoval viac ich imidž než hudbu: „Na narodeniny som si želal topánky, aké nosili, a parochňu s ich účesom. Mal som ich rád, no priťahoval ma hlavne ich príbeh.“

Do kín teraz prišiel jeho dokument o slávnej kapele s názvom Beatles: Eight Days a Week. Divákov síce zabaví, no niečo mu chýba.

video //www.youtube.com/embed/g3WVPt6_Yko

Osem dní v týždni

Nedávno uplynulo päťdesiat rokov, odkedy Beatles odohrali svoj posledný koncert. Začali mať pocit, že sláva ich začína brzdiť, dokonca sa pre nich stáva nebezpečnou. Istý čas to pre nich bola zábava a uvoľnenie, no tlak verejnosti sa stupňoval. Nedal sa zvládnuť.