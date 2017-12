Našim súčasným spisovateľom sa za hranicami darí, najprekladanejší je Vilikovský

Najviac slovenských kníh vychádza v zahraničí v češtine, maďarčine a srbčine.

18. sep 2016 o 17:03 Eva Andrejčáková

O kvalite našej literatúry sa vo svete presviedča ťažko. Za šestnásť rokov existencie podporného orgánu Slolia sa situácia zlepšila, v preklade vyšlo takmer šesťsto kníh slovenských autorov. V prvých rokoch to boli len tri-štyri ročne, no číslo sa zvyšuje, najväčší skok urobila vlani slovenská literatúra v Maďarsku s vyše štyridsiatimi preloženými titulmi.

Okrem toho sa slovenskí autori najviac prekladajú do češtiny, do balkánskych jazykov, maďarčiny a poľštiny. Najprekladanejší zo žijúcich by logicky mohli figurovať v stredoškolských učebných plánoch, nie je to však tak.

Pozrite sa, ako fungujeme vo svetových jazykoch.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Cenu Anasoft litera vyhral Peter Macsovszky (rozhovor)

Briti nepotrebujú prekladať

Dosiahnuť preklady v angličtine je pre reputáciu mimoriadne dôležité, ale aj o to ťažšie. Preferujú sa žijúci autori, na ktorých osobnosti je z veľkej časti postavená propagácia titulu. V anglofónnych destináciách sa prekladu venujú minimálne, sú to len štyri percentá z vydaných kníh. Veľkým úspechom posledných rokov je, že sa podarilo nadviazať kontakty s niekoľkými relevantnými britskými vydavateľstvami.