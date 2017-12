Ani jedna pieseň zo SuperStar nevyjde na cédečku

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) - Skladateľ a spevák Vašo Patejdl svoju spoluprácu s tvorcami SuperStar vníma len ako "kšeft." Na tvorbe piesní pre finalistky sa podľa vlastných slov podieľal preto, že je ...

27. apr 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) - Skladateľ a spevák Vašo Patejdl svoju spoluprácu s tvorcami SuperStar vníma len ako "kšeft." Na tvorbe piesní pre finalistky sa podľa vlastných slov podieľal preto, že je povolaním skladateľ a dostal dobrú ponuku. "Prijal som ponuku urobiť s Kamilom Peterajom pesničku, keďže inú nemali, alebo nemali dobrú. Urobili sme dve nové pesničky, ktoré si televízia vybrala. Tie tam odzneli, to je všetko," vysvetlil. Tým sa podľa jeho slov všetko skončilo. "Tie pesničky nevyjdú na žiadnom cédečku - nikto ich nebude spievať," povedal a dodal, že nevyjde ani pieseň Najkrajšia esemeska, ktorú si mala pôvodne jedna z dievčat nechať vo svojom repertoári. Poprel tak informácie tvorcov SuperStar o tom, že Najkrajšia esemeska by mala byť súčasťou albumu víťazky SuperStar, teda Katky Koščovej.

Formát SuperStar ale nezaujal ani zvyšných členov Elánu. "Byť star to je super, ale byť SuperStar to neviem čo je," vyjadril sa člen skupiny Ján Baláž. Rovnako je to aj s ostatnými reality show, ktoré sú momentálne na Slovensku veľmi populárne. Jožo Ráž nepozerá ani Mojsejovcov, kde súťaží jeho dvojník. "Nezaujíma ma to, radšej sa ma na to ani nepýtajte," ukončil ostro debatu o svojom