Slovenské divadelné ceny Dosky sa rozdali, víťazili na nich severania

V nedeľu večer sa už po dvadsiaty prvý raz odovzdávali divadelné ceny Dosky.

18. sep 2016 o 21:52 Eva Andrejčáková

Škandinávsky vietor v posledných rokoch silno duje v umení na celom svete. Možno by sa zdalo, že v uplynulej sezóne špeciálne prevetral aj slovenské divadlo, ale je to pravda len sčasti, veď divadlo ani film by dnes vo všeobecnosti bez severskej klasiky nemohli existovať.

V každom prípade, divadelná adaptácia švédskej kultovej rodinnej ságy Fanny a Alexander v naštudovaní Činohry SND sa stala inscenáciou roka. Rozhodlo sa o tom v nedeľu večer na slávnostnom odovzdávaní divadelných cien Dosky 2016.

Pripútať sa k Európe

Spletitý príbeh rodiny Ekdalovcov podľa fimu Ingmara Bergmana s odkazom na jeho životný osud bol na prestížnu cenu nominovaný v siedmich kategóriách, čiže vo všetkých okrem objavu roka. Z nich štyri premenil na ceny – najlepšou herečkou sa stala Petra Vajdová v úlohe Emílie Ekdalovej a najlepším hercom Richard Stanke v úlohe zákerného kňaza. Martin Kotúček získal pre inscenáciu Dosku aj za najlepšie kostýmy.

Bergmanova dráma Fanny a Alexander vznikla v osemdesiatych rokoch minulého storočia. So súčasným trendom rozmachu škandinávskeho umenia to nesúvisí, režisér inscenácie Marián Amsler však styčné body nachádza.

Cenu za najlepší ženský herecký výkon si odniesla Petra Vajdová, v mužskej kategórii zvíťazil Richard Stanke. (zdroj: FOTO - ĽUBOŠ KOTLÁR)

„Najmä v druhej časti inscenácie, kde sa dostávame do drsného prostredia kňazovej fary, v sebe nesie charakter súčasnej severskej literatúry a filmov. Chceli sme tento trend evokovať, je podstatný v dnešnom úsilí pripútať sa skôr k európskemu, než k americkému umeniu,“ hovorí pre SME.

Dlho sme boli podľa neho zahltení hollywoodskym gýčom. V americkej produkcii vnímame násilie a erotiku skôr v prvoplánových príbehoch, a práve severania sú tí, čo cez podobné témy ukazujú mentalitu človeka a dokážu tak vyrozprávať závažnejšie a silnejšie príbehy o moci. „Je dôležité, ako to európsky divák a čitateľ v súčasnosti víta,“ myslí si Amsler. „Navyše sa tu oveľa častejšie stretávame s témou cirkvi. Aj tá je pre európskeho diváka teraz podstatná.“

Inscenácia Rivers of Babylon má cenu za najlepšiu réžiu. (zdroj: FOTO - MARTIN GEIŠBERG)

Kuričova úderka

Tému pokrytectva a túžby po moci inšpiratívne vniesla vlani do divadla aj inscenácia Rivers of Babylon. Po rokoch ju Činohra SND zadaptovala podľa slovenského bestselleru Petra Pišťanka, škoda že sa toho autor nedožil. V roli kuriča Rácza v nej zasvietil Milan Ondrík, dostal za ňu zaslúžene i jednu z nominácií. Cenu si napokon odniesol režisér Diego de Brea za najlepšiu réžiu.

V internetovom hlasovaní divákov sa Bratislavským divadlom sezóny stalo opäť divadlo GUnaGU, hlasovala zaň takmer polovica z vyše sedemnásťtisíc divákov. Druhým najobľúbenejším je Divadlo DPM a tretím Astorka.

Cenu za prínos v oblasti divadla tento rok získala prekladateľka z francúzštiny a taliančiny, diplomatka Michaela Jurovská.

Zázraky pre alicu - najlepšia hudba Andreja Kalinku. (zdroj: FOTO - PETER R. JURÍK)

Nevina - najlepšia scénografia (zdroj: FOTO - BRAŇO KONEČNÝ)

Víťazi Dosiek 2016 Objav sezóny: Tomáš Turek za postavu Christophera v inscenácii Podivný prípad so psom autorov Marka Haddona a Simona Stephensa Divadlo Andreja Bagara v Nitre Najlepšia scénická hudba sezóny Andrej Kalinka za hudbu k autorskej inscenácii Zázraky pre Alicu Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre Najlepší kostým sezóny Martin Kotúček za kostýmy k inscenácií Fanny a Alexander Činohra Slovenského národného divadla Bratislava Najlepšia scénografia sezóny Eva Kudláčová-Rácová za scénografiu v inscenácii Nevina Činohra Slovenského národného divadla Bratislava Najlepší mužský herecký výkon sezóny Richard Stanke za postavu Eduarda Vergérusa v inscenácií Fanny a Alexander Činohra Slovenského národného divadla Bratislava Najlepší ženský herecký výkon Petra Vajdová za postavu Emílie Ekdahlovej v inscenácii Fanny a Alexander Činohra Slovenského národného divadla Bratislava Najlepšia réžia sezóny Diego De Brea za réžiu inscenácie Rivers of Babylon podľa románu Petra Pištanka Činohra Slovenského národného divadla Bratislava Najlepšia inscenácia sezóny Inscenácia hry Fanny a Alexander podľa filmu Ingmara Bergmana v réžii Mariána Amslera Činohra Slovenského národného divadla Bratislava