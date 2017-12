Sean Connery bol čistič rakiev, Presley kamionista

27. apr 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) - Bohatí a slávni ľudia zo showbiznisu si zvyčajne nezačínali zarábať na živobytie ako herci, či speváci. Mnohí pracovali ako umývači riadu, upratovačky, alebo sa živili inými manuálnymi prácami.

Kráľ rock´n´rollu Elvis Presley napríklad po strednej škole začínal ako šofér kamiónu. Maliar Henri Matisse bol zase právnikom. Maľovanie objavil v čase, keď sa zotavoval z operácie slepého čreva. Krátko na to odišiel študovať umenie do Paríža a zanechal právnickú kariéru. Platinová blondínka, ktorej smrť je dodnes záhadou, Marilyn Monroeová bola zamestnaná pri montážnej linke zbrojárskej továrne. Práve tam ju v roku 1944 objavil fotograf americkej armády. Kráľovná popmusic Madonna sa pôvodne živila prácou v Dunkin' Donuts. Okrem toho si zarábala aj ako šatniarka a upratovačka. Málokto vie, že Samuel Morse pôvodne nebol zameraný na vedu, ale venoval sa umeniu. Predtým ako sa začal venovať kódovaniu a objavovaniu, bol profesorom maliarstva a sochárstva na New York University. Okrem toho je i spoluzakladateľom National Academy of Design v New Yorku. Bol dokonca i prvým dekanom tejto dizajnérskej školy. Zaujímavé povolanie mala populárna herečka a držiteľka Oscara Whoopi Goldbergová. Pracovala totiž v pohrebnom ústave, kde robila zosnulým posledný make-up. Podobné povolanie mal aj Sir Sean Connery. Pracoval ako čistič rakiev. Okrem toho si zarábal aj ako murár a záchranár. V roku 1950 skončil na treťom mieste v súťaži kulturistov Mr. Universe. Danny DeVito sa zase, skôr ako začal zarábať milióny vo filmovom priemysle, živil ako kaderník v salóne svojej sestry.