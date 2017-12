Richard Müller sa v novom klipe vyznáva z lásky k hollywoodskej herečke

Spevák v utorok vydáva nový album s názvom 55, poslucháčom z neho ponúkol ochutnávku.

19. sep 2016 o 12:00 sme.sk

Julia Roberts, tak sa volá nová pieseň Richarda Müllera. Vyjadruje v nej obdiv hollywoodskej herečke.

„Ako každý normálny muž aj ja som do nej zamilovaný. Je to krásna žena a predovšetkým vynikajúca herečka. Môj najobľúbenejší film s ňou je asi Erin Brockovich, a to preto, že v ňom neskončí v posteli so žiadnym mužom a napriek tomu je na čo sa dívať. Jednoducho, Julia sa mi páči a myslím si, že si zaslúži pesničku,“ vysvetľuje Richard Müller v tlačových materiáloch.

video //www.youtube.com/embed/v5nfvpg3oTI

Pieseň zverejňuje deň pred vydaním nového albumu 55. Autorom hudby je skvelý český muzikant Ondřej Brzobohatý. Text má na svedomí autorská dvojica Richard Müller a Peter Uličný. S novým albumom je Müller spokojný. Ochutnávku z neho ponúkne aj na jesennom turné, ktoré štartuje 1. októbra v Michalovciach.

Prečítajte si tiež: