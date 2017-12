V Bratislave má vzniknúť najväčší sláčikový orchester. Prihláste sa

Občianske združenie Virtuoso sa snaží podporiť zvedavosť mladých o hru na hudobný nástroj. Svetový rekord chce dobyť skladbou od Beatles.

19. sep 2016 o 14:44 sme.sk

Mladí hudobníci sa z celého Slovenska môžu pokúsiť o svetový rekord - vytvorenie najväčšieho sláčikového orchestra na svete. Stane sa tak 1. októbra na Medzinárodný deň hudby v Bratislave. Zahrať by mali svetoznámu pieseň Let it be od Beatles, ktorú zaspieva Peter Cmorík.

Skladba bude streamovaná do celého sveta, takže si ju fanúšikovia budú môcť vypočuť cez internet.

Všetci mladí muzikanti, ktorí sa chcú k tejto myšlienke pripojiť sa môžu stať súčasťou. Do pripravovaného orchestra sa môže prihlásiť každý sláčikár vo veku od 10 do 19 rokov. Podrobnejšie informácie nájde na stránke www.virtuoso.sk. Cieľom je podporiť zvedavosť mladých ľudí o hru na hudobný nástroj.

Verziu piesne, ktorá na podujatí zaznie si možno vypočuť na CD #HeyVirtuoso alebo na spotify.