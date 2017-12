Kelecsényi by chcel robiť hudbu ako Robbie Williams

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) - Na vlastnom albume pracuje aj ďalší finalista SuperStar Martin Kelecsényi, ktorý vypadol zo súťaže ako prvý. Martin prezradil, že by chcel robiť najmä slovenské pesničky.

27. apr 2005 o 17:00 SITA

Podľa jeho slov budú na jeho debute najmä poprockové skladby. "Niečo v štýle Robbieho Willamsa," dodal. Finalista uviedol, že už minulý rok nahral 15 pesničiek a uvažuje nad tým, že ich zaradí na svoje cédečko. Okrem toho píše aj texty pre nové skladby, podľa vlastných slov sa inšpiruje jednou internetovou stránkou, kde môžu málo známi spisovatelia uverejňovať svoje texty. Martin prezradil, že už dostal niekoľko ponúk od slovenských hudobníkov. Nechce však o nich hovoriť, pokiaľ sa s nimi nedohodne. Nový album by podľa jeho slov mohol uzrieť svetlo sveta už v septembri. "Nechcem to vydať v lete, lebo to nie je veľmi dobrá doba na predávanie cédečiek, ľudia sú na dovolenkách a nemajú až taký záujem o hudbu," myslí si Kelecsényi.

SITA vydá k správe aj zvukovú správu.