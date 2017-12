Keď moderné umenie mýli ľudí

Vybrali sme niekoľko prípadov, keď umelci svojimi dielami dokonale dokázali popliesť ľuďom zmysly.

22. sep 2016 o 13:59 Monika Grešová

2016 - Vyplnená krížovka

Istá 91-ročná dôchodkyňa v múzeu v nemeckom meste Nuremberg s dobrým úmyslom dotvorila moderné dielo Arthura Köpckeho z roku 1977, ktoré malo hodnotu 80-tisíc eur. Doslovne totiž pochopila povel „doplň slová“ pri diele, ktoré vyzeralo ako obyčajná krížovka. A tak začala usilovne prázdne okienka vypĺňať. Policajtom potom len bezmocne vysvetľovala, že len plnila inštrukcie. Škoda bola našťastie neskôr vyčíslená len na niekoľko stoviek eur a zaplatilo ju múzeum.

2015 - Predstavenie či hrozba?

Na výstave v Miami Beach návštevníci nerozoznali pokus o úmyselné ublíženie na zdraví, keď žena zaútočila nožom a niekoľkokrát svoju obeť bodla do rúk. Keďže obe účastníčky incidentu boli kurátorkami výstavy, návštevníci si mysleli, že ide o umeleckú performanciu a že krv bola falošná.

video //www.youtube.com/embed/X7HhD1jg9jI

2015 - Uprataný flám

Hovorí sa, že umenie je v oku diváka – a v prípade jednej upratovačky bola inštalácia v tirolskom múzeu v Bolzane iba odpadom. A to doslovne. Umelkyne Sara Goldschmiedová a Eleonora Chiariová totiž na podlahu nainštalovali fľaše šampanského, cigaretové ohorky, farebné konfety a kusy oblečenia, aby to vyzeralo ako po veľkom fláme. Upratovačka „neporiadok“ veľmi rýchlo upratala. Všetko našťastie dala do vriec na triedenie odpadu, a tak sa umelkyniam podarilo vrátiť dielo do pôvodnej podoby.

video //www.youtube.com/embed/nCUZGSRRYOg

2011- Vyčistená škvrna

Horlivá bola aj upratovačka v nemeckom Dortmunde na výstave uznávaného umelca Martina Kippenbergera, ktorý pod svoju inštaláciu v podobe veže z drevených líšt umiestnil gumové koryto s troškou béžovej farby, reprezentujúcej vyschnutú dažďovú vodu. Upratovačka si myslela, že ide o škvrnu, a tak farbu vyčistila. Do pôvodného stavu sa dielo v hodnote 800-tisíc eur nepodarilo vrátiť.

Dielo Martina Kippenberga. (zdroj: Bernd Thissen/EPA)

1986 - Box na pivo

Smolu mal aj umelec Joseph Beyus. Najskôr upratovačka vyčistila jeho dielo s názvom Mastná škvrna a potom si v roku 1973 na recepcii v múzeu v Leverkusene hostia pomýlili jeho inštaláciu s chladiacim boxom. Do vane polepenej leukoplastom si dali chladiť pivo a poškodili ju.