Hľadá sa nový Jimi Hendrix, môže to byť aj náhodný okoloidúci

Kto najlepšie zahrá gitaristove riffy, vyhráva párty v jeho londýnskom byte

22. sep 2016 o 10:04 Anita Ráczová

Môžete nám, prosím, ukázať, ako spal Jimi Hendrix? Ako sa zmestil do postele? A kam chodil na záchod, pýtajú sa takmer každý deň ľudia Seana Dohertyho. Myslia si, že by to mal vedieť, keďže pracuje v Hendrix&Handel in London, v múzeu, ktorého jedna časť bola kedysi skutočnou obývačkou najslávnejšieho gitaristu sveta.

Polstoročie s géniom

Bol to Američan. Vlastne, po mame Indián z kmeňa Cherokee. Ale keby nebolo Anglicka, možno by bol nikým. Pretože práve Londýn považoval za svoj jediný skutočný domov a práve tu sa z neho stal Jimi Hendrix.

Bolo to presne pred päťdesiatimi rokmi. Z lietadla vystúpil 24. septembra 1966 a stačilo mu iba smiešnych deväť mesiacov, aby dosiahol to, čo sa mu v Štátoch nedarilo.

Londýn ho prijal za svojho a nezabudol. Naopak, v sobotu bude oslavovať a baviť sa tak, ako sa kedysi bavil sám Hendrix.

Všetko sa začne už ráno na Brook Street, práve tam, kde Jimi kedysi zľahka zapustil korene. Dnešný názov múzea nie je náhodný, v 18. storočí tam skutočne žil aj anglicko-nemecký hudobný skladateľ George Frideric Handel.

video //www.youtube.com/embed/VmWFQ9dGbtw

„Keď Jimi zistil, že o dvere ďalej býval Handel, šiel si do miestneho obchodu kúpiť nejaké jeho platne. Tak sa nechal pohltiť predstavou existencie v spoločnom dome, až si myslel, že cíti jeho prítomnosť, jeho energiu. Dokonca povedal, že videl v zrkadle odraz skladateľovho ducha,“ hovorí pre SME Sean Doherty.

To zrkadlo tam stále je, ale izba ponúka v sobotu aj luxusnejsí pôžitok.