Takto sa zrodila Hendrixova nesmrteľnosť. Za deväť šialených mesiacov

Šlo to bleskovo. Tak rýchlo, ako keby gitarové sólo nehral človek, ale blázon z inej planéty. A presne tak to aj bolo. Keď pred päťdesiatimi rokmi Jimi Hendrix vystúpil v Londýne z lietadla, bol ešte nikto.

O deväť mesiacov mal svet novú senzáciu, legendu, o ktorej dnes dejiny hovoria ako o najlepšom gitaristovi sveta.

Čo mu dovtedy nedala Amerika, našiel tu, v meste s dvojposchodovými autobusmi, červenými telefónnymi búdkami a klubovou scénou, ktorá ho nielen prijala, ale vytiahla z neho to najlepšie, čo v sebe mal. A on sa nešetril.

Osudové stretnutie

Rock'n'roll má mnoho príznačných momentov, ale málo z nich je takých zlomových, ako keď Linda Keith, dvadsaťročná britská modelka a bluesová fanatička, požičala biely Stratocaster úplne cudziemu chalanovi, ktorého stretla v New Yorku.

V tom čase bola priateľkou Keitha Richardsa z Rolling Stones, ktorí boli práve v Spojených štátoch na turné. V jeden večer si vyrazila von so Seymourom Steinom, mužom, ktorý neskôr objavil Madonnu. Pozval ju do klubu Cheetah. Hral tam akýsi Jimmy Hendrix.

„Bolo mi to hneď jasné. Jeho hudba mala atmosféru, on mal charizmu a v prstoch techniku. To, ako pôsobil na pódiu, bolo úžasné. Nemohla som uveriť, že ho ešte nikto neobjavil, že nikto neskáče od vzrušenia, keď ho vidí,“ spomínala Linda pre britský Guardian.

„Samozrejme, okamžite som si pomyslela: Toto musí Keith vidieť. Tento človek musí byť objavený, musí podpísať zmluvu s nahrávacou spoločnosťou a každému vyraziť dych. Vedela som, že toto všetko v ňom je, tak som po tom išla,“ potvrdzuje

Linda pozíciu najdôležitejšej ženy v pozadí Hendrixovej budúcej kariéry.

Vedela, čo treba spraviť. Na ďalšie Jimiho vystúpenie zavolala basgitaristu Chasa Chandlera z kapely Animals. Do Cafe Wha? sa schádzalo ako do tmavej jaskyne, zrazu reflektory zabrali javisko a tam stál týpek vo veľkej farebnej copacabana košeli, v príliš krátkych zvonových nohaviciach, v deravých topánkach a hral Hey Joe.

„Bolo to ohromujúce. Vôbec ma neprekvapilo, že Chad bol úplne odpálený. S prvým akordom vyrazil Jimi dych aj mne, a to som vedela, že to príde!“