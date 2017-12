Pop stále nie je dostatočne politický. Dokazuje to novinka raperky M.I.A.

Autorka hitu Paper Planes hovorí, že už žiadny ďalší album nenahrá. So skúsenosťou utečenca sa preto vyrovnáva na novinke AIM.

22. sep 2016 o 13:27 Marek Hudec

Novinka od raperky M.I.A. komentuje utečeneckú krízu. Mali by sme s nimi viac súcítiť, vyzýva.(Zdroj: Interscope)

Popové hviezdy svojou tvorbou v poslednom čase čoraz viac vyjadrujú politické názory a upozorňujú na spoločenské problémy. Dôkazom sú veľmi úspešné nahrávky od Beyoncé či Kendricka Lamara.

V apríli tento trend kritizovala raperka M.I.A. známa hitom Paper planes, ktorý výborne spájal nákazlivú melódiu so zvukom zatvárajúcej sa pokladnice a streľby – preto má pieseň napríklad na youtube deväťdesiat miliónov prehratí.

M.I.A. svojimi výrokmi mnohých popudila: „To, čo tieto hviezdy hovoria, nie je nič nové. Práva Afroameričanov boli veľkou témou v hudbe deväťdesiatych rokov. Čo by sa však stalo, keby sa Beyoncé pre zmenu zastala životov moslimov?“ pýtala sa v rozhovore pre Evening Standard.

Preto sa teraz rozhodla vydať album AIM, ktorý do trendu politicky angažovaného popu prináša nové témy – napríklad situáciu utečencov.

Dokázali sme to

Keď mala raperka s civilným menom Maya Arulpragasam deväť rokov, s matkou a súrodencami utiekla pred násilím na Srí Lanke do Londýna. „Bola som utečenkyňou z vojny a teraz som získala príležitosť byť silným hlasom časov, keď sa do vojny investuje najviac peňazí,“ hovorila na začiatku svojej kariéry pred desiatimi rokmi.

S jej novinkou AIM sa uzavrel kruh a sama naznačuje, že to môže byť jej posledný album. Vraj sa vždy viac zaujímala o módu a vizuálne umenie, ale skončila pri hudbe, pretože to bol najjednoduchší spôsob, ako vyjadriť svoje myšlienky.

O tom, ako sa asi utečenci musia cítiť na novom kontinente, v „západnom svete“, napríklad nahrala novú pieseň Foreign Friend: „Prelezieme plot, nechceme nikoho uraziť, potom získame Mercedes Benz, veľký televízor a myslíme si, že sme to dokázali.“

Blízky východ

M.I.A. texty dopĺňa tradične o hravú zmes zvukov a melódie na novom albume často pripomínajú hudbu Blízkeho východu. Rovnako zábavne pracuje so slovami. Napríklad v úvode singla Borders donekonečna vymýšľa nové variácie na slovo „Freedom – sloboda.“ Napriek tomu nejde o ľahko sa vstrebávajúcu sa hudbu. Znie naliehavo a vážne.

V jednom rozhovore sa raperky novinár portálu Consequence of Sound pýtal, či albumom zámerne chcela pôsobiť kontroverzne. Ona to poprela, snažila sa len vyjadriť. „Pieseň Talk som napísala dávno, reagovala na možnosť toho, že by Le Penová mohla vyhrať voľby vo Francúzsku.“

M.I.A. sa vtedy cítila znepokojene. Ak taký politik mohol uspieť v takej vyspelej krajine, môže sa to stať hocikde. A mala pravdu. Hudba zjavne stále nie je dostatočne politická.