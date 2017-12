Charmian Carr sa blysla v slávnom muzikáli. Predtým vôbec nespievala

Konkurzu na na muzikál The Sound of Music sa neplánovala zúčastniť. Napokon tromfla herečky ako Geraldine Chaplin či Mia Farrow.

22. sep 2016 o 17:37 Nina Sobotovičová

BRATISLAVA. „Má síce dvadsaťjeden, ale bez problémov zahrá šestnásťročnú.“ Týmito slovami presviedčala Charmianina matka porotu počas konkurzu na muzikál The Sound of Music.

Sama vystupovala v kabarete a dcéru chcela vidieť v žiari reflektorov, nie mdlých lámp v baroch. Mala z nej byť hviezda.

Privyrábala si testovaním moču

Charmian Carr (27. 12. 1942 – 17. 9. 2016) však nemala žiadne herecké, tobôž nie spevácke skúsenosti. Ani jej ambície sa netýkali šoubiznisu.

Ako uvádza britský Guardian, v čase kastingu bola vysokoškoláčkou, ktorá si privyrábala ako pomocná sila v ordinácii, kde testovala vzorky moču.

Konkurzu na postavu Liesl sa vôbec neplánovala zúčastniť. Napokon tromfla aj herečky ako Geraldine Chaplin, Kim Darby či Mia Farrow.

Nádejná logopedička?

Narodila sa v Chicagu. Matka bola kabaretnou umelkyňou a otec hudobníkovi.

Keď mala desať rokov, presťahovali sa do Los Angeles. Z jej dvoch sestier sa neskôr stali herečky.

Na San Fernando Valley State College študovala logopédiu a psychológiu, no podľa jej vlastných slov matke viac záležalo na tom, aby získala rolu v muzikáli ako na možnom zisku červeného diplomu.

O konkurze nevedela

Na konkurz do The Sound of Music ju matka prihlásila bez toho, aby jej o svojom zámere povedala. Charmian tak postavili pred hotovú vec.

Ako rolu neskúsená Charmian vlastne získala? Režiséra Roberta Wisea očarila tancom – bolo to jediné eso v jej rukáve, od štyroch rokov totiž chodila na balet.

Vyzerala síce veľmi mlado, no Wise aj tak spočiatku trval na tom, aby pribrala. Bucľaté líčka mali podľa neho umocniť Charmianin mladistvý vzhľad.

Film dlho dosahoval úctyhodné tržby, z ktorých však Charmian nevidela ani penny. Napriek tomu tvrdila, že film ju obohatil – duchovne.