Stano Dančiak mladší: Televízii vládnu zvlčilé časy

Čo musí obsahovať dobrý humor? Smie byť nekorektný? A ako funguje dopyt a ponuka medzi divákmi a televíziou? Aj o tom porozprával dramaturg a scenárista Stano Dančiak mladší.

23. sep 2016 o 8:46 Erika Litváková

Čomu sa v práci venuje dramaturg a scenárista? V čom spočíva každodenná scenáristická prax?

V písaní. Scenárista musí písať, inak nie je scenáristom. Ja v tejto chvíli píšem veľmi málo, pretože som zamestnaný ako dramaturg a supervízor. Seriály som písal najmä v rokoch 2006 až 2011.

Ani pre Hornú Dolnú už nepíšete?

Trochu. Je to práca navyše, na ktorú nemám kapacitu. Štandardne zodpovedám za dramaturgiu, pričom občas niečo napíšem. Podstatou mojej práce je dramaturgický dozor nad domácou tvorbou v televízii Markíza, čiže cez môj pracovný stôl prechádzajú seriály, reality šou, game šou a podobné formáty, ktoré televízia vyrába. Samozrejme, mám množstvo spolupracovníkov, ale Hornej Dolnej sa venujem viac.

Čo musí obsahovať humor, aby bol dobrý?

Prekvapenie, to je základ. Humor funguje, ak sa vám podarí v človeku vytvoriť nejaké očakávanie, no vzápätí mu poskytnete čosi celkom iné, než čaká. Prekvapenie spustí smiech. Bez momentu prekvapenia humor nefunguje. Nikto sa predsa nebude smiať, ak vie, čo bude nasledovať. A ďalším veľmi dôležitým faktorom je zlomyseľnosť podaná so zveličením. Diváci sa nikdy neprestanú zabávať na hrdinoch, ktorí si prechádzajú peklom, ak, samozrejme, veria tomu, že všetko dobre dopadne. Ak veríte v dobrý koniec, smejete sa oveľa viac, ako keď sa o hrdinu bojíte.

Na akom humore sa smeje tvorca komediálnych sitkomov?

Momentálne sa výborne zabávam na dvoch stand-up komikoch. Jedným z nich je Louis C. K. Je to Američan žijúci v New Yorku, (pôvodne sa volal Szekely. Skratka C. K. je založená na anglickej výslovnosti jeho maďarského priezviska). Je bláznivý, politicky nekorektný a hranice dokáže prekračovať nesmierne prekvapivo. Druhým je Austrálčan Jim Jefferies, tiež veľmi politicky nekorektný a vyjadrujúci sa k naozaj citlivým témam dneška, ako sú rasizmus, homofóbia, potraty či právo nosiť zbraň. Ale niečo majú obaja spoločné – úžasný zmysel pre humor, provokatívnosť a prekvapivé vnímanie absurdnosti sveta, v ktorom žijeme.

Kde ich môžeme vidieť?

Ja ich sledujem na internete.

Je príznačné, že divák streamovacích kanálov sa veľmi neprekrýva s divákmi klasickej televízie. Ako to vnímate vy?