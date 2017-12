Filmové novinky, ktoré sa tento týždeň oplatí vidieť v kinách

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

23. sep 2016

Bociany

(Storks, USA 2016, 87 minút)

Druhý celovečerný animovaný film štúdií Warner Animation Group (po Lego Movie) nakrútili debutujúci zbeh z Pixaru Doug Sweetland spolu s režisérom komédií Susedia na odstrel 1 a 2 Nicholasom Stollerom. V dobách, keď bociany po svete rozvážajú už len tovar z internetových obchodov, je donáška bábätka veľmi komplikovaný a nebezpečný podnik.

Café Society

(USA 2016, 96 minút)

Osemdesiatnik Woody Allen nakrútil svoj prvý digitálne zaznamenaný film opäť doma v Spojených štátoch. Vracia sa do milovaných tridsiatych rokov minulého storočia a rozpráva o chlapcovi z newyorskej židovskej rodiny (Jesse Eisenberg), ktorý túži uplatniť sa v hollywoodskom šoubiznise a má problémy s láskou.

Chronic

(Mexiko-Francúzsko 2015, 92 minút)

Mexičan Michel Franco ďalej analyzuje svoju životnú (a mexickú národnú) tému utrpenia, odchádzania, zomierania a vyrovnávania sa so smrťou aj v novinke, nakrútenej po anglicky v mexicko-francúzskej koprodukcii. Ošetrovaťeľ David (Tim Roth) sa o nevyliečiteľne chorých umierajúcich pacientov stará s mimoriadnym, až podozrivým zápalom a citlivosťou.

Mustang

(Francúzsko-Nemecko-Turecko-Katar 2015, 97 minút)

Príbeh mladej tureckej vidiečanky Laly, jej štyroch sestier a ich vzbury proti odvekým poriadkom, v ktorých žena mená žiadne práva, vlani zažiaril v Cannes i na Európskych filmových cenách, nominovali ho na Zlatý glóbus aj na Oscara a preslávil tureckú filmárku Deniz Gamze Ergüvenovú po celom svete. Asociácia slovenských filmových klubov ho uvádza v rámci Projektu 100.

Neon Demon

(The Neon Demon, Francúzsko-Dánsko-USA 2016, 117 minút)

Americký film dánskeho kultového provokatéra Nicolasa Windinga Refna sa inšpiroval snímkami Údolie bábik a Beyond the Valley of the Dolls. Mladučká losangeleská manekýnka Jesse (Elle Fanningová) sa stáva čoraz žiarivejšou hviezdou modelingu, lenže si neuvedomuje odvrátenú stranu slávy a nástrahy dekadentnej spoločnosti.

Prázdniny v Provence

(Česko-Francúzsko 2016, 95 minút)

Režisér Vladimír Michálek sa uviedol skvelými snímkami ako Zapomenuté světlo či Je třeba zabít Sekala. Jeho najnovšie filmy si však nevedia nájsť cestu k srdciam divákov a uznaniu kritikov. Výnimkou nie je ani letný príbeh podľa predlohy Daniela Miňovského (Řachanda) s hviezdnou trojicou Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek v hlavných úlohách českých povaľačov v Provensálsku.

Sedem statočných

(The Magnificient Seven, USA 2016, 132 minút)

Príbeh nájomných zabijakov, ktorí pri obrane chudobných vidiečanov v sebe prekvapivo nájdu šľachetnosť, hrdinstvo a obetavosť, spracoval vo filme Sedem samurajov už v roku 1954 Akira Kurosawa. V roku 1960 podľa neho nakrútil John Sturges jeden z najlepších westernov histórie – Sedem statočných. Černošský režisér Antoine Fuqua teraz prichádza so svojím prerozprávaním.