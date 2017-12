Aj niektorí muži sú feministi. Len o tom nevedia

Na stav sexizmu a tolerovaného násilia reaguje svojou výstavou výtvarníčka Mária Balážová.

27. sep 2016 o 10:24 Anita Ráczová

Stojíte pred troma obrovskými obrazmi. Ich výrazná červená vás vťahuje do seba, volá. Hadie hlavy a telá, ženské symboly, akoby boli navlas rovnaké. No ak sa pozriete lepšie, jedna žena už z obzoru odchádza, druhá našla pevný stred, je v najlepšom veku a kondícii, a tretia sa k nemu blíži.

Má nakročené, aby čochviľa sama urobila čosi veľké. Pretože dozrel čas, aby ženy robili veľké veci.

Aj táto rovina sa dá čítať z triptychu Márie Balážovej. Je súčasťou výstavy Ženská geometria v galérii Z v Bratislave a chce ukázať ženy ako hrdinky.

Ženská geometria - Dcéra. Ja. Matka. Triptych z roku 2016 (zdroj: archív M.B.)

Krása geometrie

„Veľa vecí sa ženám podarilo v ich postavení zmeniť. Dejiny si vyžiadali zrovnoprávňovanie žien a tento proces pokračuje. Ešte stále pretrváva diskriminácia medzi pohlaviami, sú inak odmeňované za rovnakú prácu. Aj preto ženy nemôžu prestať pripomínať svoje požiadavky, často vznášané aj v mene dieťaťa, hovorí Mária Balážová.

Jej umelecký program, postavený na geometrickej abstrakcii, je ojedinelý a zdá sa, že aj v rámci feministického umenia. Stojí kdesi na pomedzí medzi oboma, ale to jej neberie silu ani chuť pokračovať. „Geometria je mi vlastná, priviedla ma k feminizmu a aj preto ju nehodlám opustiť,“ hovorí jednoznačne.

Človek, to sú dvaja

Jej výtvarným symbolom bol vždy had, prisvojila si ho a štylizovala, až sa metamorfoval na ženský symbol. No bolo by chybou čítať ho výlučne v biologickom chápaní. Had je aj znakom muža, vlastne, je znakom človeka. „Pretože človek, to sú dvaja, prinajmenšom,“ poznamenáva Balážová.

„Chcem takto vyjadriť ich vzájomnú inakosť. Pôvodná symbolika hada niesla skôr kultúrne významy. No keďže neskôr prijala významy striktne zamerané na ženu, pritiahlo ma to viac k feminizmu. Cez jeho optiku som začala inak vnímať spoločnosť,“ opisuje výtvarníčka.