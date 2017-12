Svet oslavuje slávny album Nirvany. Aj bábätko na jeho obale

Dvadsaťpäťročný Spencer Elden chcel znovu skočiť nahý do vody.

25. sep 2016 o 16:38 Kristína Kúdelová

Pred 25 rokmi vyšiel legendárny album Nirvany Nevermind. Fotografia bábätka pod vodou na obale sa stala takou ikonickou, až sa to bábätko – dnes dospelý Spencer Elden – rozhodol osláviť.

Pri príležitosti výročia poprosil fotografa Johna Chappla, aby ho odfotil znovu a v rovnakej pozícii. Ibaže tentoraz už oblečeného, aby to nevyzeralo čudne, píše portál COS (Consequence of Sound).

Po prvé, dnes je už celý potetovaný, po druhé, s nahým telom by dodal fotke rozmer, ktorý by sa možno ani hudobným revolucionárom nepáčil.

„Zvláštne, že z päťminútového fotenia sa stala taká slávna fotka,“ hovorí Elden. Členov Nirvany nikdy nestretol, kapela nebola ani pritom, keď sa obálka ich albumu tvorila.

Specer si ju však s úctou pripomína.

Album Nevermind vyšiel v roku 1991. (zdroj: WIKIMEDIA)

Vydanie tohto albumu (to už bol ich druhý) koncom septembra 1991 naštartovalo v hudbe novú éru, vychádzajúcu z alternatívneho hudobného života v Seattli, a možno viac ako kedykoľvek predtým vytvorilo medzi generáciami priepasť.

Rodičia nechápali, čo začiatkom 90. rokoch počúvajú ich deti, báli sa o nich, keď videli, ako tancujú, vyskakujú do vzduchu a sácajú sa pritom. Stačí si spomenúť na pieseň Smells Like Teen Spirits – prvé tóny zneli nevinne, o chvíľu sa však prehupli do energického šialenstva.

Nirvana bola zároveň príkladom, keď hudba prežila svojich vlastných tvorcov. Spevák skupiny Kurt Cobain spáchal samovraždu v roku 1994. Fascinujúci obraz o jeho posledných dňoch života ukázal americký režisér Gus Van Sant vo filme Last Days.