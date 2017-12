Spevák Fiala vraj zomrel po streľbe

BRATISLAVA - Spevák Peter Fiala možno nezomrel na následky dopravnej nehody, ale streľby policajtov. Pre televíziu Markíza to povedal advokát jeho rodiny a dvaja svedkovia. Prípad preveruje inšpekcia ministerstva vnútra.

28. apr 2005 o 8:30

V aute bola ešte Lenka S. a Branislav Z., ktorý údajne šoféroval a polícia ho obvinila z ublíženia na zdraví. Lenka S. však tvrdí, že v aute boli ešte Juraj a Michal. To by malo potvrdzovať aj hlásenie policajta do vysielačky, ktoré počul taxikár, že po nehode nejakí ľudia utekali do poľa. Polícia pritom viac svedkov neeviduje.

Lenka S. povedala, že nehode predchádzala naháňačka, lebo Juraj nezastavil na výzvu polície. Myslí si, že po aute začali policajti strieľať a jedna guľka jej vraj prefičala okolo ucha. Videla vraj, ako Fialovi tiekla krv z krku, pitva to však neuvádza.

Advokát tvrdí, že Fiala nemohol zomrieť len na následky nehody. Lenka S. hovorí, že policajti posádku omráčili. "Videla som, ako ho policajti zložili k zemi. Chcela som vystúpiť, dostala som ranu." (r)