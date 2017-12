George Lucas končí svoju novú trilógiu vesmírnym Titanicom

28. apr 2005 o 9:00

Záber z filmu Pomsta Sithov. George Lucas začal svoju ságu Star Wars v roku 1977 netradične - Epizódou IV: Nová nádej. Pokračoval Epizódou V: Impérium vracia úder a Epizódou VI: Návrat Jediho. Po rokoch sa vrátil s novou trilógiou. V roku 1999 sa začala premietať Epizóda I: Skrytá hrozba, v roku 2002 Epizóda II: Klonovaní útočia. Epizódou III: Pomsta Sithov končí tam, kde kedysi začal. FOTO - MOVIEWEB.COM



Iba päť minút a boli fuč. Lístky do kina sa zrejme ešte nikdy tak rýchlo nepredali. A už dávno sa na ne tak dlho nečakalo. Mnohí Briti chceli vidieť predpremiéru najnovšieho a zároveň posledného filmu Lucasovej dvoj-trilógie Star Wars tak veľmi, že pred kinom London's Empire čakali už tri týždne.

Epizóda III: Pomsta Sithov sa vo väčšine krajín, aj u nás, začne premietať 19. mája. Tí, ktorým sa pondelok podarilo predpremiérový lístok za 50 libier kúpiť, ju uvidia o tri dni skôr, spolu s piatimi predchádzajúcimi. V Londýne je z toho hotová udalosť. Na námestí Odeon Leicester Square sa v tom istom čase rozloží Kráľovská filharmónia a zahrá pôvodnú hudbu zo všetkých šiestich epizód. Koncert bude zadarmo.

Cirkus okolo Star Wars je v Británii samozrejmosťou. To, že sa tie novšie epizódy I a II (z roku 1999 a 2002) až tak nepáčili ako pôvodná trilógia IV - VI (1977, 1980, 1983), na to zrejme vplyv nemá. Celá krajina je zaplavená plagátmi, maketami, postavičkami, filmoví hrdinovia sú na obaloch všetkých možných výrobkov.

George Lucas si myslí, že fenomén Star Wars naštartovalo jeho stretnutie s milovníkmi science fiction. Pred tým, ako v roku 1977 začal nakrúcať epizódu číslo IV - Nová nádej, sa vybral na jedno ich zhromaždenie a robil si medzi nimi osobný výskum. "To spôsobilo, že film mal obrovský úspech už v prvý deň premietania," cituje jeho slová BBC.

Pomstu Sithov označil za akýsi Titanic vo vesmíre. Vraj v sebe nesie oveľa viac temnoty i emócií ako predchádzajúce epizódy. Hlavný hrdina Anakin Skywalker sa v ňom pomaly mení na symbol zla Dartha Vadera. "Bude sa pri ňom slziť. Nemôžem však predpovedať, ako bude prijatý," povedal Lucas na stretnutí s fanúšikmi v Las Vegas. Pre BBC doplnil: "Ľudia by zrejme chceli vidieť film, v ktorom Darth Vader kade chodí, tam zabíja ľudí. Ale taký príbeh ja neponúkam, nič také ma nezaujíma. Táto trilógia je o mužovi, ktorý bojuje sám so sebou, snaží sa nájsť samého seba a pritom spadne do pasce, lebo túži po moci. Spolčí sa s diablom, ale do konca života to bude ľutovať."

V poslednom Lucasovom filme hrá opäť Hayden Christensen v úlohe Anakina, Ewan McGregor v úlohe Obi - Wana Kenobi a Natalie Portman ako Padmé Amidala. V Spojených štátoch bude Pomsta Sithov neprístupná deťom mladším ako 13 rokov, u nás do 12 rokov.

V zahraničných televíziách sa už vysiela animovaná šou Clone Wars, vyrobená 3D technikou a rozdelená do tridsaťminútových dielov. George Lucas ohlásil, že približne o rok by mala vzniknúť aj hraná verzia. V televízii sa už v deväťdesiatych rokoch seriálovo spracoval príbeh jeho filmového hrdinu Indianu Jonesa, o ktorom písal pre režiséra Stevena Spielberga. (kk)