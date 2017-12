Nový azyl pre hudbu

28. apr 2005 o 8:20

Hečkov album Pitbull Report odštartoval spolu s nahrávkou zoskupenia Double Affair novú nezávislú značku Azyl. Hudobno-knižnú "divíziu" známeho vydavateľstva L.C.A Kolomana Kertésza Bagalu slávnostne otvorí zajtrajší krst oboch albumov a knihy Home Made Mutant: Pitbull Report v bratislavskom divadle Stoka.

"Kali Kertész Bagala sa hudbou zaoberal už v minulosti. Teraz nám ponúkol možnosť vytvorenia značky, na ktorej by mohli v budúcnosti vydávať aj ďalší interpreti," vysvetľuje vznik Azylu Maroš Hečko. Novú alternatívnu značku bude viesť spolu s Jozefom Vlkom, známym autorom scénickej hudby a lídrom Double Affair.

"Prišiel som so sloganom ,Ve dvou se to tahá líp.' Jozefove veci sa mi veľmi páčili, spolupracoval som s ním aj na jednej skladbe pre kompiláciu slovenskej nu-jazzovej hudby," vysvetľuje hudobník, ktorý chce vydávať nahrávky od akustického až po elektronický zvuk. Do budúcna má značka Azyl v pláne dva ďalšie, zatiaľ bezmenné projekty. (peb)