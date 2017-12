Nenarodil sa krásny, preto o kráse nakrútil horor

Kto tvrdí, že vonkajšia krása nie je dôležitá, klame, Hovorí pre SME režisér filmu Neon Demon Nicolas Winding Refn.

26. sep 2016 o 15:26 Kristína Kúdelová

Keď vstupovala do sveta modelingu, bola nevinným dievčaťom. Čoskoro pochopila, že vďaka svojej kráse si môže dovoliť všetko a aj to vedela využiť. Krásna Elle sa stala hlavnou hrdinkou hororu Neon Demon, v ktorom dánsky režisér NICOLAS WINDING REFN pospájal prvky zo zvráteného sveta módy, kanibalizmu aj nekrofílie. "Je obrazom našej posadnutosti krásou, ktorá sa raz skončí veľmi zle," hovoril pre SME po premiére filmu na festivale v Cannes.

Neon Demon je horor s krásou v hlavnej úlohe. Aký typ krásy ste hľadali, keď ste ho obsadzovali?

"Tento film bol špecifický, vyžadoval si extrémne dobrú a zároveň extrémne krásnu herečku. Hľadal som takú kombináciu, ktorá by šokovala, provokovala a možno aj ľudí nahnevala."

Ako môže krása ľudí nahnevať?

"Nikto nie je dokonalý a nikto dobre neznáša, keď na plátne vidí niekoho, kto je krásny a ešte k tomu aj talentovaný. V takej situácii ľudia väčšinou závidia."

Aj vy?

"Krása je môj veľký problém, pretože ja som sa krásny nenarodil. Preto som aj nakrútil tento film. Raz ráno som sa zobudil a uvedomil som si, aká krásna je moja žena. Ona sa narodila krásna aj naše deti sa narodili krásne. Majú to, čo ja nikdy nedosiahnem, vedia o niečom, čo ja nikdy nebudem poznať. Aké je to byť krásny? Táto otázka ma mátala a dohnala až sem."

Posadnutosť krásou nemôže dopadnúť dobre, hovorí Refn, preto je film Neon Demon hororom. (zdroj: FILM EUROPE)

Sloganom vášho filmu je: Krása nie je všetko. Krása je to jediné. Ak to naozaj platí, kam nás raz tento koncept dovedie?

"Vidíte, kam smeruje náš svet? Prežívame digitálnu revolúciu, ktorá síce prináša povrchný a umelý svet, ale naše deti sa v ňom už perfektne orientujú. My ešte patríme k ľuďom, čo boli zvyknutí na papier a pero. Ony s nimi narábať nevedia, ale zase vedia zavesiť na web obrázok a video. Premnožujú ho obrázkami, videami a vytvárajú tým nové pravidlá. Dnes je rozhodujúce to, čo vidíme. A sprievodným javom je stúpajúca miera narcizmu a posadnutosť krásou. To je veľmi nebezpečné."

V čom cítite nebezpečenstvo?

"Zoberte si Narcisa. Uvidel vo vode a svoj obraz a taký ním bol nadšený, že bol schopný celý život stráviť tým, že sa ten obraz pokúša chytiť. Keď sa ľudia budú hnať za krásou, minú čas, ktorý by mohli venovať na svoju tvorivosť, zmysluplnú prácu. Nebezpečné je, že nevieme ešte presne, kam to povedie."

Vaša hlavná hrdinka Jesse chce byť modelkou. Ale módne prostredie, ktoré v Los Angeles, nájde, je úplne zvrátené. Prečo ste ho zaľudnili takými vulgárnymi postavami?

"Pretože taký módny svet je, poznám ho trochu. Tam normálnych ľudí nenájdete, nie je tam nikto, s kým by sa dalo normálne dohodnúť. Je to vlastne prirodzené. Táto práca si vyžaduje výrazný sklon k márnivosti a silné ego. Tak ako všetci iní ľudia aj oni sa nejako musia udržovať pri živote a ich potravou je prosto šialenstvo."

Vo svete módy je špeciálna krása okamžite rozpoznateľná. (zdroj: FILM EUROPE)

Kto špeciálnu krásu nemá, chcel by si ju ukradnúť. (zdroj: FILM EUROPE)

Jesse stretne dvoch fotografov, ten mladší je do nej zaľúbený, ten skúsenejší ju už vníma len ako objekt a pristupuje k nej s krutým chladom. V ktorom z nich sa vy ako režisér vidíte viac?

"S tým starším. Možno medzi nami ani nie je veľký rozdiel. Môže sa vám zdať že ten prvý fotograf reprezentuje nejakú nevinnosť, v zásade to však bol pokrytec. Tvrdí, že krása ide zvnútra. Keby sa mu však Jesse nepáčila zvonka, nezaľúbil by sa do nej. Chápem, ľudia sa snažia mať správne názory, sú si vedomí toho, že svet postavený na kráse je zvrátený, a chcú veriť, že oni sú iní. No v kútiku duše sme všetci rovnakí."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Násilie a prítomnosť diabla. To urobí z režiséra filmársku hviezdu

Viete, odkiaľ pochádza váš koncept krásy? Čo vo vás rozhoduje o tom, čo sa vám páči a čo nie?