Juraj Kemka: Prečo sa politici neprídu pozrieť, ako vyzerajú

Jamu deravú už museli aktualizovať. Autori úspešnej inscenácie hovoria, že je ich povinnosťou hovoriť o stave našej spoločnosti

26. sep 2016 o 16:33 Eva Andrejčáková

Tu môžeme odprisahať, že oddnes nebudeme kradnúť viac ako doteraz. Máme toľko majetku, že ho nedokážeme ani zverejniť. Niežeby sme nechceli. Jednoducho nemôžeme ten majetok zrátať. Nech rátame, ako rátame, vždy je toho viac a viac.

Takto by mohol o sebe hovoriť nejeden súčasný mocipán s naškrobeným golierom, keby mal gule a zmysel pre humor a spravodlivosť. Že sa to nestane, vedia takmer s istotou tvorcovia v Divadle Astorka, Preto si vlani zobrali podobné prípady k srdcu, premysleli ich do divadelnej podoby, prefackali satirou a vytvorili inscenáciu.

Nazvali ju Jama deravá a v utorok ju predstavia aj na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Onedlho sa s ňou chystajú aj do Bruselu.

V Jame deravej účinkujú Zuzana Kronerová, Anna Šišková, Zuzana Konečná, Rebeka Poláková Boris Farkaš, Ady Hajdu, Marián Labuda ml., Marián Miezga, Juraj Kemka, Róbert Jakab, Lukáš Latinák, Tomáš Mrekaj. (zdroj: FOTO - ASTORKA)

Do Jamy deravej!

V čom žijeme, prečo sa tu kradne, kto je príčinou káuz, ktoré sa okolo nás nestále vynárajú, a prečo ich nemožno vyriešiť? A čo tie mýty, čo o nás Slovákoch a Slovensku kolujú – o našom vzťahu k alkoholu, znalosti cudzích jazykov. Či radšej nevedieť nič o tom, čo o nás prezrádzajú štatistické údaje?

Keď tento marazmus začne štvať slovenských hercov, znamená to, že situácia je naozaj vážna. O čo absurdnejšie veci sa okolo nich dejú, o to viac by sa ich hnev mal meniť na nutnosť hovoriť o nich.