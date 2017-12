Násilie a prítomnosť diabla. To urobí z režiséra filmársku hviezdu

Pozrite si najlepšie filmy Nicolasa Windigna Refna, ktorý má v našich kinách horor Neon Demon.

26. sep 2016 o 18:43 Kristína Kúdelová

Som Sex Pistols súčasnej kinematografie, spôsobím v nej revolúciu, hovorí sebavedomo dánsky režisér Nicolas Winding Refn.

Jeho postoj je do istej miery opodstatnený. Dnes je rozhodne jedným z najsledovanejších režisérov. Nielen tým, aké provokatívne témy si vyberá, ale i formálnou exhibíciou, ktorú dokáže zo svojich filmov urobiť.

Dnes má v našich kinách Neon Demon, horor o tom, ako je naša spoločnosť posadnutá krásou. Na festival v Cannes ho prišiel ukázať presvedčený, že nič lepšie v programe mať nebudú. Mýlil sa, toto nebol najlepší film.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Nenarodil sa krásny, preto o kráse nakrútil horor

Ale za svoju kariéru už stihol nakrútiť niekoľko výborných filmov, vďaka ktorým si svoj status režisérskej hviezdy zaslúži. Tu sú:

Walhalla Rising

2009

Najlepší film, aký kedy Nicolas Winding Refn nakrútil. Je to mytologický príbeh, zasadený asi do roku 1000. Na severe Európy sa do súboja púšťajú kresťania a pohania.