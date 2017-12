Päť rokov hľadal liek na úzkosť. Nakoniec sa Bon Iver vyliečil sám

Folkový hudobník vydáva nadčasový album 22, A Million. Dokonale ilustruje farby jesene

27. sep 2016 o 15:20 Marek Hudec

Sláva ho zastihla nepripraveného. Niekoho by výhra dvoch Grammy potešila, folkového speváka Bona Ivera to však zo všetkého najviac vydesilo.

S tým, že ho vyhlásili za najlepšieho nováčika a jeho nahrávku za najlepší alternatívny album, sa Bon Iver, vlastným menom Justin Vernon, vyrovnával päť rokov. "Šiel som si len do obchodu kúpiť vajíčka, ale ľudia sa so mnou chceli fotiť. Nebolo to príjemné," povedal pre denník Guardian.

Sú ľudia, ktorí si slávu vychutnávajú – on k nim nepatrí. „Čoraz častejšie som sa seba samého pýtal: čo robím? Prečo to robím?“ Trpel úzkosťami a panickými záchvatmi, tvoriť hudbu bolo preňho veľmi ťažké.

Chvíľu to vyzeralo tak, že svoj tretí album ani nevydá. Ešte začiatkom tohto roka uvažoval, že kariéru ukončí. Vďaka bohu si to rozmyslel. Nahrávka 22, A Million nakoniec prichádza do obchodov tento piatok.

Je na nej hudba plná ťažko opísateľnej krásy a jemnosti, ktorá sa môže stať nadčasovou a ktorá ešte aj dokonale ilustruje farby jesene.

video //www.youtube.com/embed/6C5sB6AqJkM

Mesiace v chate

Albumy Bona Ivera vždy vychádzali z ťažkých životných situácií. Svoj debut, ktorý niesol len jeho meno, písal v posteli na samote uprostred lesa. Dobrovoľne sa na niekoľko mesiacov odkázal samote, aby mohol ticho rozjímať nad tým, prečo ho naraz opustili kapela aj priateľka.