Tieto filmy môžu zabrániť tomu, aby sme mali Oscara

Film Eva Nová bude mať za súperov aj veľké režisérske mená

27. sep 2016 o 18:13 Kristína Kúdelová

Stráviť aspoň mesiac v Los Angeles. Zorganizovať recepcie a večierky. Alebo aspoň zistiť, kde sú aké dôležité spoločenské udalosti. Byť na nich, premietať tam svoj film, zastaviť s limuzínou pred domom akademika a zaviezť ho tam.

Ak chcú producenti a režiséri dosiahnuť, aby sa americká filmová akadémia zaoberala ich filmom, toto sú úlohy, ktoré by nemali podceniť. Uvedomil si to Jaro Vojtek, keď v roku 2012 súťažil o cudzojazyčného Oscara. Plagátiky a tri projekcie v amerických kinách nestačili, hovoril.

Emília Vášáryová vo filme Marka Škopa Eva Nová. (zdroj: ARTILERIA)

Tento rok posiela Slovensko do prestížnej súťaže film Marka Škopa Eva Nová. Že príbeh alkoholičky a nedokonalej matky funguje aj v zahraničí, to už sme sa dozvedeli. Vlani získal cenu medzinárodnej organizácie kritikov FIPRESCI na festivale v Toronte. Tam bol však zaradený v sekcii objavov - a teraz sa dostáva do súťaže, kde bude mať za konkurentov filmy veľkých svetových režisérov.

Uvádzame deväť takých, ktoré by Slovensko mohli ohroziť a zabrániť mu, aby sa 17. januára dostalo do užšieho zoznamu.

Francúzsko: Elle

réžia: Paul Verhoeven

Zničujúca kombinácia. Režisér Základného inštinktu a Total Recoll nakrútil svoj najnovší film s famóznou Isabelle Huppertovou. Aj príbeh je provokatívny. Uhladenú parížsku buržujku brutálne znásilní zamaskovaný muž. A ona? Namiesto toho, aby šla na políciu, tajne si jeho útok užíva.

S duchaplnou réžiou a drzým humorom spôsobil Paul Verhoeven poriadny otras na májovom festivale v Cannes. V úplnom závere prebudil publikum, ktoré si už myslelo, že tentoraz pôjde domov bez nečakaného zážitku.

video //www.youtube.com/embed/H-iBBgcp7PY

Kanada: Je to len koniec sveta

réžia: Xavier Dolan

Z chlapca, ktorý sa zamiloval do Leonarda DiCapria a filmovú réžiu sa naučil pri analýze Titanicu, sa stal najväčší prísľub budúcnosti kinematografie.