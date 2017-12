Na Filmovom chodníku slávy pribudlo meno Emílie Vášáryovej

Pamätná dlaždica Filmového chodníka slávy nesie meno laureáta, rukou písaný podpis a dátum ocenenia.

27. sep 2016 o 18:01 TASR

BRATISLAVA. Emília Vášáryová je siedmou hereckou osobnosťou, ktorá má pamätnú dlaždicu na Filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

Dlaždicu s menom uznávanej herečky a prvej dámy slovenskej filmovej a divadelnej scény dnes slávnostne odhalili.

Pred Emíliou Vášáryovou sa laureátmi tohto ocenenia stali herecké legendy Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Jozef Adamovič, Štefan Kvietik, Eva Krížiková a Ivan Palúch.

"Moje želanie je, aby už keď máme tento filmový chodník slávy, aby bolo čo najviac dobrých slovenských filmov a aby všetci moji kolegovia, kolegyne a moji žiaci dostávali veľké filmové úlohy, aby tu raz mohli stáť a mohli tento chodník zase rozšíriť o svoje meno," uviedla na slávnostnom odhalení svojej pamätnej dlaždice šarmantná herečka, ktorú prišli podporiť a zablahoželať jej desiatky Bratislavčanov.

"V tomto divadle som pracovala 40 rokov, je to pre mňa aj trošku smutné, že už tu nemôžem hrávať, ale toto divadlo sme mali veľmi, veľmi radi," poznamenala Emília Vášáryová. Pre TASR uviedla, že v slávnostnej chvíli si spomenula na svojho kolegu Ladislava Chudíka a na dlhoročné pôsobenie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava.

Pamätná dlaždica. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

"Spomínam na to, ako som sem prvýkrát prišla, bol to rok 1964, a na tie desiatky, stovky hodín a premiér, čo som tu absolvovala, na chvíle veľkej trémy, potom úspechu alebo neúspechu, všetko. Je mi vždy tak čudne na srdci, keď prídem sem do tejto budovy, strávila som tu prevažnú časť môjho divadelného života. Teším sa, že to divadlo vôbec ešte funguje, ale trošku mi je ľúto, že už tu nehráme," podčiarkla Emília Vášáryová s tým, že nemá nesplnené sny. "Ja som si nikdy zvlášť nič veľmi neželala, život ma oslovoval aj v mojich iných povinnostiach, predovšetkým rodinných. Som rada, že tieto dve veci som vedela spolu skĺbiť, nemusela som nič obetovať, mohla som vychovať v poriadku svoje deti a pritom stále pracovať."

Na podujatí sa zúčastnil aj bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. "Dlaždica slávy je veľmi pekný spôsob, ako si aj Bratislava môže uctiť svojich obyvateľov, uctiť si tých, ktorí svojou prácou pomáhajú mestu Bratislava stať sa skutočne modernou európskou metropolou," uviedol bratislavský primátor a pripomenul, že posledný film, v ktorom účinkovala Emília Vášáryová, je slovenským kandidátom na amerického Oscara. Ku gratulantom sa pripojil aj riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Vladimír Grežo a autorka myšlienky bratislavského Filmového chodníka slávy Mária Reháková, ktorá na margo laureátky okrem iného uviedla: "Pre našu generáciu ste boli vzorom inteligentnej, krásnej ženy, umelkyne, ktorej sme sa chceli všetky podobať. Ďakujem, že ste nás ovplyvnili."

Pamätná dlaždica Filmového chodníka slávy nesie meno laureáta, rukou písaný podpis a dátum ocenenia. Meno ďalšieho laureáta ocenenia za dlhoročnú umeleckú tvorbu vyhlásia počas 18. ročníka MFF Bratislava, ktorý sa uskutoční od 11. do 17. novembra.