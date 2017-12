Eurovízia naštvala veriacich. V kostole ju nechcú

Budúci rok populárnu súťaž organizuje Ukrajina. Otvárací ceremoniál chcela umiestniť do Chrámu svätej múdrosti.

27. sep 2016 o 23:05 sme.sk

Tento rok vyhrala Eurovíziu kontroverzná ukrajinská pieseň 1944. Je tradíciou, že víťazná krajina pripravuje organizáciu nasledujúceho ročníka súťaže. Ukrajina pred týždňom oznámila, že otvárací ceremoniál prebehne v komplexe Chrámu svätej múdrosti v Kyjeve, ktorý je zapísaný aj v UNESCO.

Keďže tento komplex už dávno nie je využívaný na sviatosti, neslúžia sa v ňom omše, organizátori nečakali, že by rozhodnutím naštvali veriacich. Mýlili sa - informoval o tom magazín Billboard.

"Keby sa tam súťaž uskutočnila, bolo by to rúhanie," vyjadril sa Vasily Anisimov, hovorca ukrajinskej ortodoxnej cirkvi. "Na mieste sú pochované významné národné osobnosti," vysvetlil. Keby sa tam podľa neho Eurovízia konala, pôsobilo to tak, že speváci tancujú na hroboch osobností.

Organizátori Eurovízie napriek tomu nerozmýšľajú o náhradnom riešení. Komplex pre nich spĺňa všetky požiadavky pre také veľké podujatie.