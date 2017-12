Tomeček má už tím, ktorý bude robiť na jeho debute

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Finalista SuperStar Samo Tomeček sa už vrhol na svoj debutový album. Ako uviedol pre agentúru SITA, stihol si už vybrať tím ľudí, s ktorými bude na platni spolupracovať.

28. apr 2005 o 14:15 SITA

Mená však nechcel prezradiť. Podľa jeho slov budú na platni najmä rockové skladby. "Ale možno pridáme aj niečo pop-rockové, aby to bolo možné viac hrať v rádiách", komentoval. Zopár piesní zložil aj s kapelou, s ktorou hral už pred SuperStar. Ako však dodal, nie je si istý, či sú piesne z ich repertoáru dostatočne dobré, aby mohli byť i na platni. Samo uvažoval, že na cédečko by chcel naspievať aj duet s niektorým z kolegov zo SuperStar. "Rozmýšľal som nad duetmi s niektorými finalistami, ale či tam nakoniec budú, záleží nielen odo mňa, ale aj od finalistov, či by chceli. Chcel by som však naspievať duet s dievčaťom, aby vynikli oba hlasy," opisuje Samo. Ako dodal, jeho debut by mal prísť na trh do pol roka.

SITA vydá k správe zvukovú správu.