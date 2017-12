Začala sa predávať kniha rockovej hviezdy, museli prísť policajti

Krst knihy Brucea Springsteena Born To Run sprevádzali bozky a objatia

28. sep 2016 o 14:26 Kristína Kúdelová

Niekto vraví, že by preplával oceán, niekto by stál mesiac v rade. Bruce Springsteen má fanúšikov, ktorí by urobili čokoľvek, aby ho mohli objať, pobozkať, alebo mu podať ruku.

V utorok sa v Spojených štátoch začala predávať jeho životopisná kniha Born To Run, mali ju, samozrejme, aj v kníhkupectve Barnes and Noble v jeho rodnom meste Freehold. Denník Guardian píše, že sa pred ním ráno vytvoril taký rad, ako keby tam mal mať Springsteen koncert. Nemal, ale s prvými čitateľmi sa prišiel pozdraviť. Nenechal ich tam dlho stáť. Prišiel o hodinu skôr, ako sa ohlásil.

V živote iba pokosil trávnik

Svoju knihu nazval Born To Run. Tak, ako sa volá jeho prelomový album z roku 1975. V tom čase sa preslávil výrok legendárneho kritika a manažéra Jona Landaua, ktorý sa potĺkal po koncertoch v amerických mestách: "Videl som budúcnosť rock ´n´rollu. Volá sa Bruce Springsteen."

Kníhkupectvá avizujú, že toto je po prvý raz, čo Boss rozpráva o svojom živote, ale to nie je celkom pravda. Veľa už vyrozprával vo svojich pesničkách, ktoré majú až filmovú kvalitu. Kniha Born To Run len potvrdila, že Springsteen má literárny talent. Dokázal viac, ako by sa od nej čakalo.