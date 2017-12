Znie to bizarne, no Robbie Williams chce na novom albume experimentovať

Nahrávka Heavy Entertainment Show bude vonku ešte pred Vianocami.

28. sep 2016 o 16:28 Marek Hudec

Skutočnosť býva bizarnejšia ako žart, pomyslel si britský raper Big Narstie. Niekto mu zavolal, že bude hosťom na nahrávke novej piesne Robbieho Williamsa. Bolo pochopiteľné, že to rapera prekvapilo.

Nepatrí k masovo populárnym umelcom a hlas v telefóne mu zároveň oznámil, že sa v spomenutej piesni okrem neho objaví aj elektronické duo Basement Jaxx a spevácka legenda Shirley Bassey. Táto kombinácia znela mimoriadne zvláštne, neskutočne.

„No potom som prišiel do nahrávacieho štúdia a Robbie tam skutočne sedel v teplákoch,“ hovorí Big Narstie v denníku The Sun. Ako sa bizarnosť podarila, budeme čoskoro počuť na novom Williamsovom albume.

Boxer v ringu

Bude sa volať Heavy Entertainment Show. Zároveň sa očakáva, že bude Williamsov najexperimentálnejší. Svojich fanúšikov na to upozornil v reklame v prestávke počas speváckej súťaže X Factor. Williams sa v nej objavil ako bojovník v ringu, odrážal údery protivníkov.

Možno to súvisí s tým, že jeho predchádzajúca nahrávka swingových piesní Swing Both Ways získala od kritikov vlažné hodnotenia, denník Independent napríklad napísal, že mnohé piesne na albume boli len do počtu a poslucháča nemohli nadchnúť.

Hudobný brat

Novinka by napriek tomu mala zapadať do žánru popu. Naznačuje to ohlásený duet Williamsa s Kylie Minogue. „Nemôžem vám povedať nič viac okrem toho, že to bude veľmi dobré,“ povedala speváčka novinárom začiatkom tohto mesiaca.

Spokojne pôsobí aj Williams. V rozhovore pre internetové rádio Beats One pripomenul, že ho teší hlavne to, že album pripravil so svojím dlhoročným spolupracovníkom, Guyom Chambersom, producentom veľkých hudobných mien ako John Newman, James Blunt či speváčky Caro Emerald, ktorá čoskoro navštívi Slovensko. „Je to môj hudobný brat,“ povedal Williams.

Nahrávku vydáva začiatkom novembra, pochopiteľne v čase, keď celý svet začína uvažovať o vianočných darčekoch.