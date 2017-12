Slovenské filmy sú smrť. Preto prídu do kín Cuky a Luky

Petra Polnišová hovorí o komédii, v ktorej budú mať hlavnú úlohu botoxové paničky.

28. sep 2016 o 16:22 Kristína Kúdelová

Cuky a Luky. Petra Polnišová a Zuzana Šebová smerujú do kín.(Zdroj: ITA FILM)

Komentovali referendum za rodinu, mali názor aj na to, ako vzniká diaľničný obchvat. Cuky a Luky zasiahli do nášho spoločenského života, to už sa nedá odškriepiť. Niekoľko mesiacov bola ich životným prostredím obrazovka a humoristická relácia Kredenc, teraz však postúpili o krok vpred a nakrúcajú celovečerný film.

Toto nie je výplod fantázie

Cuky a Luky sú zvláštny prípad, dokázali oveľa viac, ako si zaumienili. Herečky Petra Polnišová a Zuzana Šebová ich vytvorili ako naivné botoxové paničky, ktoré zrejme budú ľuďom na smiech. Diváci Kredenca, kde majú Cuky a Luky pravidelné skeče, však zareagovali trochu inak. Nevideli postavičky, ktoré sú výsledkom bezhraničnej fantázie dvoch šikovných komičiek. Videli osoby, s ktorými majú aj oni sami skúsenosti.

"Aj ja mám známu, ktorá s vážnou tvárou neustále hovorí, čo všetko je v Rakúsku lepšie ako na Slovensku," hovorí Petra Polnišová. Poznávacím znakom Cuky a Luky je, že sú doma často nespokojné. Čo sa im nepáči, ,,je smrť". Referendum je smrť. Diaľničný obchvat je smrť. "Zároveň sa chcú správať uvedomelo a ukázať, že majú dobré srdce,“ hovorí Polnišová. „Ak sa dočítajú, že treba pomáhať deťom v Afrike, sú ochotné poslať im svoje drahé kabelky. Celý svet si vysvetľujú po svojom."

Nakrúcanie Cuky Luky Film potrvá do polovice novembra. (zdroj: ITAFILM)

Cuky a Luky prejdú vývojom

Viaceré ich výroky dnes ľudia citujú, Petra Polnišová však hovorí, že to by na úspech celovečerného filmu nestačilo. "Keby sme zostali pri forme skečov, po pätnástich minútach by si publikum asi chcelo vystreliť mozog z hlavy," vraví.