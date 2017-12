Vrátil sa, aby zúročil skúsenosti. Chrabrí Maďari mu to spočítali (rozhovor)

Moc presvedčí ľudí, že tí čo inak zmýšľajú, sú nedôveryhodní. Múdry je dnes iba ten, čo má peniaze, hovorí člen recesistickej Maďarskej strany dvojchvostého psa

28. sep 2016 o 19:59 Eva Andrejčáková

Maďarská strana dvojchvostého psa začala pred nedeľným referendom vytáčať nielen maďarského premiéra Viktora Orbána, ale aj jeho politických protivníkov. O dva roky chce kandidovať vo voľbách. O jej recesistickom fungovaní hovorí jeden z jej kľúčových členov, divadelný režisér FERENC SEBő.

Maďari sa majú v referende vyjadriť, či sú proti kvótam na utečencov. Strana dvojchvostého psa robí veľkú antikampaň, na ktorú sa jej podarilo vyzbierať od ľudí milióny forintov. Ako radí voliť?

,,Na plagátoch presviedčame ľudí, aby voliť išli, ale neplatne, čiže aby preškrtli obe možnosti. Referendová otázka je nezmyselná, veď od kvót sa upustilo."

Nestačilo by, keby ľudia jednoducho nešli k urnám, aby referendum nebolo platné?

,,Takto sa k voličom prihovárajú iné opozičné strany, najmä tie, ktoré v nás vidia reálnu konkurenciu, dokonca nás obviňujú, že koketujeme s vládnou stranou Fidesz a s premiérom Orbánom. Je to klamstvo. My si myslíme, že nie je dobré robiť kampaň tak, aby ste v ľuďoch podporovali pasivitu. Ak teraz ľuďom povieme, že ostaň doma a bojkotuj referendum, ako ich potom presvedčíme, aby v roku 2018 išli voliť? Je to ako s výchovou dieťaťa, ktorému nemôžete hovoriť raz tak a inokedy inak. Som človek z divadla, kde tiež platí, že na skúške nevsugerujem svojim hercom niečo, čoho opak budem od nich chcieť na predstavení. Toto hlasovanie je pre nás generálnou skúškou pre nadchádzajúce parlamentné voľby."

V tých sa Maďarská strana dvojchvostého psa chystá kandidovať. Ako vlastne teraz fungujete?

,,Donedávna sme boli asi desiati, teraz nás je vyše tisíc. Je to odrazu obrovský skok. Skupinka ľudí, ktorá predpoludním ani nevedela vstať z postele, lebo pracovala po nociach, zrazu musí koordinovať aktivistov na vidieku. Takto vlastne už teraz trénujeme, ako sa máme v predvolebnej kampani správať. Strana Fidesz v nej bude schopná všetkého. Ona mala tiež svoju generálku uplynulý víkend v súvislosti s bombovým útokom v Budapešti."

Čo sa to vtedy stalo? Bola to provokácia?

,,Mnohí v hlavnom meste sú presvedčení, že to musela byť súčasť ich kampane. A ľudia na vidieku len pozerajú televíziu a sú zhrození, že, preboha, v Budapešti sa to hemží policajtmi a teroristami."