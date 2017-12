BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Skladateľ a spevák Vašo Patejdl chce splniť svoj záväzok a čo najskôr spustiť vysielanie rádia Hey, ktoré by malo vysielať prevažne domácu hudobnú scénu. "V slovenských ...

28. apr 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Skladateľ a spevák Vašo Patejdl chce splniť svoj záväzok a čo najskôr spustiť vysielanie rádia Hey, ktoré by malo vysielať prevažne domácu hudobnú scénu. "V slovenských médiách, ale aj rádiách a tak ďalej je slovenská muzika v takom nejakom závoze a nie je zaujímavá pokiaľ nepríde nejaká SuperStar," zdôvodnil svoj cieľ Patejdl. Ako povedal, momentálne pracujú na technických záležitostiach spojených s rádiom a "rieši sa ekonomická stránka celého projektu, pretože je nezmysel do toho vrážať peniaze, ktoré sa potom nevrátia." Dodal ale, že je všetko na správnej ceste. Prípravy by mali vyvrcholiť 15. mája, keď sa majú všetci aktéri stretnúť a rozhodnúť, či Hey začne vysielať ešte pred prázdninami, alebo až 1. septembra. Posledný dátum, ale považuje za reálnejší. Nádejný riaditeľ rádia má ale obavy z reakcií Slovákov. "Dal som si to za cieľ, skúsim do toho investovať čas, peniaze, energiu a uvidíme, či to pomôže alebo nepomôže," povedal odovzdane o osude rádia založeného na slovenskej a českej hudobnej scéne.

Jeho kolega zo skupiny Elán Jožo Ráž, ale verí, že Slováci slovenskú hudbu neodmietnu. "Veríme, že národ chce počúvať svoju hudbu - národnú teda, ale nikto mu ju nehrá. Takže veríme, že toto rádio má nárok na život a že sa normálne komerčne uživí," povedal. Podľa dvorného textára skupiny Elán Borisa Filana je problém v médiách. Práve tie totiž podľa neho pripravujú obecenstvo. "Keď počúvate všetky rádiá v Čechách, hrajú neporovnateľne viac svojej muziky - aj Elánu. Slovensko je unikátna krajina, ktorá sa úplne vzdala vlastnej muziky a vysiela každého, kto niečo donesie. V Čechách majú ľudia viac informácií o tých pesničkách," vyjadril sa k malému záujmu o slovenské koncerty a hudbu.

Ďalší Patejdlov kolega Ján Baláž sa na problém slovenskej hudby pozerá o niečo pragmatickejšie. "Snažím sa tomu venovať aj z nejakého právneho hľadiska. Všade v Európe sú na to právne normy, ktoré určujú, koľko ktoré rádio, čo dostáva licenciu má hrať národnej hudby. Jediné Slovensko a niekoľko štátikov, ktoré vznikli po páde socíku, takéto ustanovenia, či už v zákone, alebo licenčných podmienkach, nemá," povedal a dodal, že vie "o iniciatíve Európskej únie, kde je návrh na takúto celoeurópsku normu. Takže verím, že táto norma sa v čo najkratšom čase prijme."

Patejdl podľa vlastných slov svoje účinkovanie v rádiu nemieni využívať v prospech Elánu. "Elán sa bude hrať tak často, ako si to budú ľudia želať. Samozrejme, že vzhľadom na počet piesní by sa mohol hrať od rána do večera, ale chceme to robiť pestro," povedal. "Je to normálne rádio, ktoré chce prežiť a musí teda hrať, to, čo budú ľudia chcieť. Preto prichádzame s tou myšlienkou a dúfame, že to vydrží, ale samozrejme život sa mení a uvidíme, čo bude časom, čo to spraví na slovenskom trhu," povedal na záver.