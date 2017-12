Nastali moderné časy, to musia akceptovať aj bociany

Hľadáte dobrý tip do kina? Tak potom je tu pre vás film o doručovaní bábätiek

29. sep 2016 o 14:45 Miloš Ščepka

Hoci animácia má v štúdiách Warner Bros. dlhú a bohatú tradíciu spojenú s klasickými kreslenými sériami Looney Tunes a Merrie Melodies, pod hlavičkou divízie Warner Animation Group sa do kín dostal len celovečerný film Lego Movie. Bociany sú teda jej druhý dlhometrážny projekt. V ére globalizácie, keď je každý spojený s každým, neprekvapí, že samotnú animáciu realizovala spoločnosť Sony Pictures Imageworks, ktorá sa postarala o diela ako Oblačno, miestami fašírky, Hotel Transylvania, Lovecká sezóna, Angry Birds vo filme, Polárny expres.

Tovar alebo bábätká?

Ani bociany, známe tým, že nosia deti, neušli moderným časom. Pretože podnikateľsky zaujímavejšie je roznášať zásielky internetového obchodu, museli sa preorientovať. Zo starých čias v sídle bocianov zostalo nedoručené dieťa. Vyrástla z neho ryšavá chaotička Tulip, spôsobujúca jednu pohromu za druhou. Ambiciózny bocian Junior dostane podmienku: ak chce povýšenie, musí sa jej zbaviť. Lenže Junior má dobré srdce, takže všetko dopadne práve naopak: znenazdajky Junior a Tulip spolu potajomky, za chrbtom vedenia, doručujú dieťa.

Vyžiadal si ho jedináčik Nate, ktorého večne zaneprázdnení rodičia zanedbávajú. Ešte je tu starý bocian Jasper, ktorý má zvláštny vzťah k Tulip (v origináli ho narozprával Danny Trejo), hlúpy namyslený holub a nápadití, no nemenej hlúpi vlci.

Z každého rožka

Snímku poznačilo mnoho ďalších rôznorodých vplyvov. Scenárista a spolurežisér Nicholas Stoller napísal predlohy pre Gulliverove cesty, Muppets či Zoolander No. 2 a režíroval Kopačky, Dostaň ho tam! aj Susedia na odstrel 1 a 2. Spolurežisér Doug Sweetland po tom, ako ho počas nakrúcania zbavili réžie snímky Monsters University, opustil štúdiá Pixar a svoj dlhometrážny debut zažíva až teraz u warnerovcov. Za výpravu zodpovedal tvorca vizuálnych efektov pre Pána prsteňov Paul Lasaine, podpísaný aj pod animákmi Divoké vlny a Škatuliaci, oveľa ambicióznejšími ako Bociany.

O deťoch pre rodičov

Výtvarné riešenia i animácia sú kvalitné, no nemajú čím prekvapiť. Rozprávanie má spád bez hluchých miest. Svieži príbeh sa výdatne posmieva odľudštenej dobe biznisu a peňazí, no film robia výnimočným najmä postavy a humor. Tulip, vlci, holub a tučniaky sú príkladom štylizácie ad absurdum. Suchý, chvíľami až čierny humor, vyplývajúci z ich bláznivých charakterov, síce nemusí vyhovovať všetkým, no je nepochybne originálny.

Jeho absurdnosť často prekračuje hranice poetického nezmyslu. Našťastie, slovenský dabing sa s ním snaží držať krok, hoci občas nie je jasné, či ide o dokonale absurdný vtip, alebo či sa niečo stratilo v preklade. Podstatné je, že film o doručovaní bábätiek v žiadnom prípade nie je určený najmenším detským divákom. Viac si ho užijú a naplno vychutnajú rodičia.