Naše topánky by mohli byť lepšie, ale chýba im konkurencia

Uznávaná dizajnérka Zuzana Serbák rozpráva o tom, ako sa topánky z móla môžu dostať do ochodu

29. sep 2016 o 17:42 Eva Andrejčáková

,,Bolo by lepšie, keby som u nás mala konkurenciu, človeka to posúva. Dizajnéri obuvi aj výrobcovia a značky u nás sú, ale do kreativity investujú len ojedinele," hovori uznávaná dizajnérka ZUZANA SERBÁK. Na Slovensku je takmer jediná, ktorá sa venuje umeniu topánok. V Budapešti na veľkom festivale Design Week práve vystavuje svoju kolekciu.

Topánky sú často takmer predmetom nákupného maniactva. Ste tiež tento typ?

,,Nemám maniacky prístup k topánkam, ale, samozrejme, je veľa takých, ktoré doma nemám a stále nejaké nové potrebujem (smiech). Som žena, rada si kupujem aj hotové veci, navyše neviem vyrábať všetkými technológiami, napríklad neviem vyrobiť športovú obuv s lisovanou gumenou podrážkou a podobne. Nosím však aj vlastnoručne vyrobené topánky, pretože ich zároveň testujem. Robím iba ženské modely."

Do akej miery považujete svoje výtvory za umelecké?

,,Závisí od toho, na čom pracujem. Keď spolupracujem s módnym návrhárom, ktorý pripravuje veci na mólo, v duchu jeho konceptu sa môžem viac vyblázniť, experimentujem aj s inými materiálmi ako kožou, napríklad ju kombinujem s drevom do intarzie, alebo využívam vlastnosti textilu. Pri klasických modeloch sa v poslednom období najradšej prikláňam k materiálom rastlinného pôvodu, najmä k trieslovinami vyčinenej koži. Tie sú zdravotne v poriadku."

Zuzana Németh Serbáková sa roku 2011 sa stala finalistkou prestížnej súťaže International Talent Support v Taliansku, pracovala ako dizajnérka talianskej firmy Roberto Del Carlo. Spolupracuje s domácimi aj zahraničnými značkami , vedie aj vlastnú značku obuvi. (zdroj: FOTO - ISTVÁN UGROCZKY)

Čo človeka nakopne, že sa začne venovať práve dizajnu topánok?

"Asi to bolo vďaka širokému záberu, ktorý som dostala na Šup-ke, kde som študovala textilný odbor. Skúšali sme nielen odevy a doplnky, ale aj interiérový dizajn, koberce či rôzne tapisérie. Po štyroch rokoch som zistila, že ma z toho všetkého priťahujú priťahujú odevné doplnky, Keď čo z toho širokého záberu ma najviac baví, a to boli odevné doplnky. Nasmerovalo ma to do Prahy, kde som sa mohla na vysokej škole špecializovať priamo na obuv."

Prečo vás topánky tak oslovili?

"Baví ma pri nich, že ide o trojrozmerný objekt. Je to ako robiť sochu. Topánka musí z každej strany nejako vyzerať, zároveň byť nositeľnou, pohodlnou a zdravou."

Ako k týmto úžitkovým vlastnostiam vedie dizajnéra škola?

"Škola dá dobrý predovšetkým teoretický základ, ale veľa vecí potom človek zistí až v praxi, skúsenosťami.