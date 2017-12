Filmové novinky, ktoré sa tento týždeň oplatí vidieť v kinách

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

30. sep 2016 o 9:38 Miloš Ščepka

video //www.sme.sk/vp/34642/

Tatry, nový príbeh

(Slovenská republika 2016, 61 minút)

V utorok 27. septembra o 19:00 h všetky slovenské kiná siete CINEMAX uviedli hodinový strihový dokument Tatry, nový príbeh. Prvý slovenský zážitkovo-dokumentárny film nakrútený vo vysokom rozlíšení 4K zachytáva rok vo Vysokých Tatrách od zimy do zimy očami slovensko-kanadskej cestovateľky Katky Dučaiovej, tatranského horského nošiča Pištu Bačkora a šéfa Tatranského okrášľovacieho spolku Patrika Kolesára.

Cesta do fantázie

(Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away, Japonsko 2001,124 minút)

V obnovenej premiére sa do kín v rámci prehliadky Projekt 100 vracia vrcholné dielo japonského majstra klasického kresleného filmu Hajao Mijazakiho z roku 2001. Ocenili ho Oscarom, Césarom i Zlatým medveďom. Predovšetkým si však po celom svete našlo cestu k srdciam divákov, ktorí určite nepremeškajú vzácnu príležitosť vidieť ho opäť na veľkom filmovom plátne.

Deepwater Horizon: More v plameňoch

(Deepwater Horizon, USA 2016, 107 minút)

Mark Wahlberg účinkuje v hlavnej role katastrofického thrilleru, inšpirovaného haváriou na vrtnej plošine Deep Horizon v apríli 2010. Nehoda spôsobila v Mexickom zálive ekologickú katastrofu a dlho dominovala titulným stranám svetových médií. Len málokto však tuší, čo sa odohrávalo priamo na mieste činu. Režisér Peter Berg (Vitajte v džungli, Hancock, Bojová loď) nám to ukáže vďaka rozpočtu 156 miliónov dolárov a mnohým filmovým hviezdam.

Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej

(Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, USA-Belgicko-Veľká Británia 2016, 127 minút)

Aj zo slovenského prekladu poznáme úspešný románový debut amerického spisovateľa Ransoma Riggsa. Fantastické dobrodružstvá detí s nadprirodzenými schopnosťami napísal podľa autentických starých bizarných fotografií. Knihu do filmovej podoby v 3D adaptoval filmár najpovolanejší – Tim Burton. Šestnásťročného amerického chlapca Jakea Portmana hrá Asa Butterfield, jeho pozoruhodného starého otca Terence Stamp a slečnu Almu LeFay Peregrinovú Eva Greenová.

Girl Power

(Česká republika 2016, 94 minút)

Sedem rokov pripravovala popredná pražská street artistka Sany film o ženách a dievčatách z rôznych miest celého sveta, ktoré zasvätili život graffiti. Český dokumentarista Jan Zajíček nám priblíži aj jej tvorbu a život. Jeho umelecký cestopis predstavuje graffiti, všeobecne považované za vandalizmus, ako umenie a životný štýl.

V lúčoch slnka

(В лучах солнца / Im Strahl der Sonne, Rusko-Česko-Nemecko-Severná Kórea-Lotyšsko 2015, 106 minút)

Ruský dokumentarista Vitalij Manskij mal nakrútiť film o tom, ako sa severokórejské dievča Zin-mi s rodinou, spolužiakmi a priateľmi pripravuje na oslavy výročia milovaného vodcu Kim Čong-ila. Až na mieste zistil, že severokórejské úrady nič nenechali na náhodu a vopred pripravili umelý obraz šťastného života. Preto nechával bežať kamery aj vtedy, keď si dozerajúci úradníci mysleli, že sú vypnuté. Vďaka tomu odhaľuje pravú tvár najdrsnejšej svetovej diktatúry.