Bude to katastrofa, predpovedal o svojom seriáli Woody Allen. Vidno, že je skúsený

Legendárny režisér nakrútil pre Amazon seriál Crisis in Six Scenes

2. okt 2016 o 10:38 Kristína Kúdelová

Woody Allen a Miley Cyrus pri nakrúcaní seriáliu Crisis in Six Scenes.(Zdroj: AMAZON)

Tak už aj Woody Allen začal nakrúcať seriály. Spoločnosť Amazon mala ambiciózne plány, vstúpila do filmového a televízneho biznisu, odhodlaná, že bude konkurovať Netflixu a že aj ona trochu prispeje k tvorivej revolúcii. Medzi prvými vecami, ktoré urobila, bola zmluva s americkým režisérom, patriacim k tým najkonzervatívnejším, akých možno vo filmovom obehu nájsť.

Dohodli sa vraj na prostých podmienkach. Amazon poskytne všetko, čo si Woody Allen zažiada, a on odovzdá šesť epizód nakrútených v svižnom seriálovom rytme. Polhodinka na jednu.

Vo filmovom svete spôsobila správa o ich spolupráci vzrušenie. No teraz, keď už je seriál Crisis in Six Scenes sprístupnený, je zrejmé, že s Woodym Allenom sa revolúcia robiť nedá.

Revolúcia je na ulici

"Bude to katastrofa, doživotná trápnosť. Neviem, prečo som sa na to dal," hovoril Allen už v máji na festivale v Cannes. Vtedy sa však jeho slová príliš vážne nebrali, pretože jednou z jeho poznávacích značiek je nekonečný pesimizmus.