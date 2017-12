Coxová ako vedkyňa v novom filme

28. apr 2005 o 14:47 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Hviezda zo seriálu Priatelia Courtney Coxová sa už onedlho znova pustí do nakrúcania nového filmu. Coxová podpísala zmluvu o spolupráci na komédií s titulom Zoom len pred nedávnom. V komédií, ktorou sa chce fanúšikom pripomenúť, sa má objaviť aj herec Tim Allen. Bude to príbeh o superhrdinovi, ktorý má trénovať ostatných, aby sa z nich tiež stali superhrdinovia. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby ich rod nevymrel. Coxová si zahrá vedkyňu, ktorá sa zapojí do programu pre ich výchovu. Scenár a dej filmu je založený na novele Zoomova akadémia pre výnimočne talentovaných od Jasona Lethcoea.