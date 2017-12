Koščová sa bála, či bude vedieť spievať s Geišbergom. Nemala však prečo

V nedeľu sa prešovská speváčka predstavila na koncerte v Bratislave.

2. okt 2016 o 23:06 Marek Hudec

BRATISLAVA. Speváčka Katka Koščová pociťuje aj po toľkých rokoch na hudobnej scéne vždy pred koncertom trému. Než sa v nedeľu predstavila v Bratislave, mala za sebou už štyri vystúpenia na turné s otcom Mariánom Geišbergom a jeho dvoma synmi Marekom a Martinom. „Mali sme dobré reakcie. Bojím sa však povedať, že to dnes bude dobré. Potom je to pre mňa záväzok,“ hovorila Koščová pre SME počas prípravy v šatni.

Keď kedysi spievala v súťaži Superstar, bolo to pre väčšie publikum, no vždy šlo o piesne niekoho iného – také, ktoré boli časom overené. „Keď sa na to spätne pozriem, vtedy som ešte spievala hrozne. Teraz je to iné, teraz idem s kožou na trh,“ dodala.

Komorný priestor kultúrneho domu Zrkadlový háj v Petržalke sa jej podarilo vypredať tak, že sa museli pridať stoličky na okraji hľadiska. Na turné to bola najväčšia sála a koncert v nej bol špeciálny aj atmosférou.

Atmosféra na pódiu bola príjemná a kamarátska, ako doma na záhrade. (zdroj: Dominik Dubec)

Doma na záhrade

Koščová hovorí, že výzvou pre ňou bolo vždy to, aby ako speváčka pôsobila prirodzene: „Akejkoľvek robote sa človek venuje, mal by v nej byť poctivý a v umení je veľmi dôležité, aby bol pre svoje publikum aj uveriteľný.“ V Bratislave sa jej to potom podarilo dokonale.