Meggie Gyllenhaalová nahnevala vlastných fanúšikov

28. apr 2005 o 17:40 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA/Reuters) - Internetová stránka fanúšikov americkej herečky Maggie Gyllenhaalovej sa rozhodla načas ukončiť svoju činnosť. Stalo sa tak potom, čo sa herečka vyjadrila k útokom z 11. septembra 2001. Doslova povedala, že Američania sú istým spôsobom zodpovední za tento útok. Herečka, známa z filmu Sekretárka z roku 2002, sa takto vyjadrila na filmovom festivale Tribeca, keď hovorila o svojom novom filme The Great New Wonderfull. Táto filmová novinka je práve o Newyorčanoch, ktorí sa vyrovnávajú so situáciou tesne po útoku.