Bude hudba v novej sérii Twin Peaks rovnako nesmrteľná?

V novom teaseri k pripravovanému seriálu kultovej značky sa ešte nič nové nedeje, ale objaví sa v nej autor slávnej hudby.

3. okt 2016 o 15:30 Eva Andrejčáková

Mrazivá, plazivá, krvilačná. Monumentálna a osudová, zázračne jemná a nebezpečne hladkajúca. Plná provokatívnej, skrytej paródie.

Hudba Angela Baddamentiho ku kultovému seriálu Twin Peaks dýcha hrôzou, dojíma a vyvoláva zimomriavky dodnes. Jeho tvorcovia čochvíľa vyjdú von s pokračovaním a v týchto dňoch k nemu uverejnili nový klip.

Neobjaví sa v ňom nikto z nových ani pôvodných hrdinov, iba autor pôvodnej hudby Angelo Badalamenti na pozadí zahmlenej fotografie Laury Palmer. V minútovom teaseri hrá na klávesoch charakteristickú melódiu, ktorú si nemožno zmýliť so žiadnou inou. Vinie sa pomaly v známych intervaloch celotónovej stupnice a vždy sa bude naliehavo pýtať, kto zabil Lauru Palmer.

Rukopis pod zámkou

Brutálnou vraždou mladej vysokoškoláčky v malom tajuplnom washingtonskom mestečku sa vtedy všetko začalo. A už na jar budúceho roka má príbeh v réžii Davida Lyncha pokračovať. Zatiaľ sa nevie ako. O tom, čo sa bude v príbehu ďalej diať, sa ešte na verejnosť takmer nič nedostalo.

Podľa týždenníka The Hollywood Reporter však budú jednotlivé epizódy s veľkou pravdepodobnosťou dlhšie ako v pôvodnej sérii. V americkom vydavateľstve Flatiron Books sa prísne stráži aj rukopis románu Marka Frosta, spoluscenáristu legendárnej televíznej série aj celovečerného filmu.

video //www.youtube.com/embed/-kdgYzPIugg

Kniha Tajný príbeh mestečka Twin Peaks sa však má objaviť na pultoch amerických kníhkupectiev už 18. októbra.

Lynch je v strižni

Okrem spoluautorov hudby, medzi ktorými sa objavili mená ako Trent Reznor, Sky Ferreira a Eddie Vedder, sa už dlhšie vie aj o hereckých protagonistoch: z pôvodnej zostavy sa ich v nových epizódach objaví takmer štyridsať, nebude chýbať Kyle MacLachlan, tvár a duša agenta Dalea Coopera, Sheryl Lee, predstaviteľka Laury Palmer, či David Duchovny ako transsexuálny agent Denis Bryson.

V novom obsadení svietia aj nové mená ako Naomi Watts, Jennifer Jason Ligh, Laura Dern, Monica Belucci, Michael Cera, Richard Chamberlain či Tim Roth a Ashley Judd. Dokopy režisér obsadí do rolí vyše dvesto hercov.

Osemnásť epizód nového pokračovania seriálu dokrútili už v apríli tohto roka, David Lynch teraz materiál strihá, aby sa konečná verzia mohla dostať do programu v prvej polovici budúceho roka, ako je to v pláne. V duchu spomienky na premiéru v roku 1990 to bude možno práve 8. apríla.