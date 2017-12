Dano Junas sa na krste svojho nového albumu oženil

29. apr 2005 o 0:20 TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Spevák Dano Junas sa dnes na krste svojho nového albumu postaral o prekvapenie vo veľkom štýle. Vystrojil totiž na ňom zároveň aj svoju svadbu, o ktorej netušila nielen väčšina prítomných, ale ani samotná nevesta, Danova priateľka Denisa Kráľová. Ženích sa naozaj pochlapil, pretože svadobný akt naplánoval do detailov a pekne v tajnosti mu to aj vyšlo. Potom, čo pokrstil CD vyzval pred prítomnými priateľku Denisu, aby pristúpila k nemu na pódium. Keď začal hovoriť o svadbe, ona to najskôr považovala za žart. Realita začala nastávajúcej neveste dochádzať, až keď jej oznámili, že ju na poschodí čaká niekoľko svadobných šiat na výber a na prípravu má 20 minút. Pri slávnostnom akte, na ktorom si snúbenci povedali Áno, nechýbal oddávajúci starosta, ktorý bol zároveň aj krstným otcom Junasovho hudobného albumu. Krst CD i "tajná" svadba sa konali v bratislavskom showroome AWT Bavaria a hostia boli pôvodne pozvaní na Vianočnú party. Ako neskôr vysvetlila samotná nevesta, s Danom si stále vraveli, že budú mať svadbu práve v zime, keď bude padať sneh. Aj ten sa nakoniec napriek aprílovému dátumu konal. Počas sobáša totiž začal padať v sále umelý sneh a hrali i tradičné vianočné pesničky. Šťastná nevesta neskrývala slzy dojatia, aj keď bola najskôr trochu zmätená. Koho by to ale nezaskočilo. Ako neskôr povedala, časom sa takéto prekvapenie bude snažiť Danovi vrátiť. "Neviem ako, ale asi tiež takto milo, ako on mne," poznamenala. Priznala tiež, že si svadbu predstavovala trošku ináč, ale sklamaná vraj nebola. "Neverila som tomu. Keď som ale zbadala svadobné šaty, tak som pochopila, že je to asi pravda," vysvetlila. Dano Junas pripravil toto originálne prekvapenie spolu s priateľmi zhruba za dva týždne a podľa jeho slov o ňom vedelo len minimum ľudí. Dokonca ani jeho rodičia o ničom netušili. Keďže mladomanželia zatiaľ nemali veľa času rozmýšľať o svadobnej ceste, všetko prinesú najbližšie dni. TASR vydáva k správe zvukový materiál i fotomateriál.