Viedeň a okolie

Na Neziderskom jazere otvoria sezónu

29. apr 2005 o 0:00

Na Neziderskom jazere, ktoré patrí k najväčším turistickým atrakciám rakúskej spolkovej krajiny Burgenland, sa dnes rozbehne program otvorenia letnej sezóny, ktorý potrvá až do 8. mája.

Medzi najväčšie športové ťaháky pre divákov budú až do budúceho víkendu patriť windsurfingové preteky Spark7 Surworldcup s centrom v mestečku Podersdorf. Chystajú sa sem špičkoví pretekári tohoto športu ako Chris Sammmer, Kevin Mevissen, Andrea Rosati, Andrea Paskowski či Cindy Mosey. O body do Svetového pohára budú súťažiť aj kitesurfisti (kitesurfing - jazda na malej doske s padákom). Medzi obľúbené športové podujatia patrí aj cyklistický maratón okolo Neziderského jazera s centrom v Mörbischi, ktorý má zajtra a v nedeľu na programe už 14. ročník. Široká verejnosť sa môže zapojiť do viacerých športových podujatí, pripravený je aj program pre deti a kultúrne akcie. Otvárajú sa brány kúpalísk, rekreačných a kultúrnych zariadení a zábavných parkov. Informácie sú na www.neusiedlersee.com. (slo)

Ocenený čínsky filmár vystavuje v Kunsthalle

Najnovšia prehliadka v Kunsthalle Wien odhaľuje nezvyčajný umelecký pohľad na čínske metropoly. Amalgám lásky, melanchólie a paródie - to je obraz Yang Fudonga, ktorým vytvára zmes čínskej tradície s cudzími západnými vplyvmi. Scenéria pulzujúcich metropol na pozadí osamotenia, prázdnoty a rozmáhajúcej sa nudy sa strieda vo Fudongových filmoch s obrazmi prírody a meditatívneho pokoja. Jeho filmy sa vydávajú po stopách zásadného politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja v Číne.

Yang Fudong je umelec, ktorý sa predstavil na Documenta 11 v roku 2002, v rámci Bienále v Benátkach v čínskom pavilóne a na Utopia Station a v minulom roku na liverpoolskom Bienále. Vo februári 2004 prezentovalo Múzeum moderného umenia v New Yorku tri Fudongove filmy a v tom istom mesiaci bol nominovaný na cenu Hugo Boss Price 2004.

Výstava s názvom Yang Fudong. Don't worry, it will be better... bude v Kunsthalle na nám. Museumsplatz 1 do 15. mája. Viedenská Kunsthalle je otvorená denne okrem stredy od 10.00 do 19.00, vo štvrtok do 22.00. Základné vstupné stojí 6 eur, zľavnené 4,50 eura.

Múzeum sa dočasne zmení na Palác módy

V hlavom meste Rakúska sa už po tretíkrát od 28. apríla do 1. mája uskutoční podujatie s názvom Palác módy 05 brand new expo. Na predajno-výstavnej akcii sa predstaví 70 rakúskych a medzinárodných mladých dizajnérov z oblasti módy, šperku a doplnkov. Prehľad aktuálnych módnych trendov a nových kreácií dizajnérov sa uskutoční v komplexe múzeí MuseumsQuartier.

Ťažisko tohtoročného podujatia tvoria denne prebiehajúce módne prehliadky, ktoré predvedú kolekcie 14 módnych návrhárov na open air móle na nádvorí MuseumsQuartieru. Špecialitou podujatia bude takzvaný berlínsky kút. Odprezentuje deväť dizajnérov, ktorí tvoria v hlavnom meste Nemecka, ako aj betónový salón s expozíciou labelov 2megatscheli & Raphael Just. O oddych a pohodu sa postará priestor s barom a hudbou Play.fm-sound. Po prvý raz sa bude na podujatí odovzdávať cena.

Neznáma Mozartova symfónia je predmetom analýzy

Medzinárodní hudobní experti momentálne skúmajú doteraz neznáme dielo W. A. Mozarta, označované ako Sinfonia del Wolfgang Mozart. Partitúra pochádza z istej hudobnej zbierky z rakúskeho Bad Ischlu z roku 1770. Na dražbe v salzburskom Dorotheu ju medzi inými dielami minulú jeseň získala Viedenská spoločnosť priateľov hudby za 5000 eur. Symfónia je určená pre dvojo huslí, dva hoboje a klarinety, violu a kontrabas. Nejedná sa síce o Mozartov rukopis, ale o vydanie jednotlivých partov pre spomínané nástroje. Či je autorom W. A. Mozart, D. Westermayer, alebo vtedajší kopista, je predmetom skúmania medzinárodných odborníkov.

Ako znie dielo s názvom Sinfonia del Wolfgang Mozart si záujemcovia môžu vypočuť už 3. mája o 19.30 v Brahmsovej sále Musikvereinu (nám. Karlsplatz) v podaní Štátneho komorného orchestra s dirigentom Tsugiom Maedom. Na koncerte si poslucháči vypočujú i diela Brülla a Beethovena.

HUDBA

Gasometer, Guglgasse 12

1. 5. Alanis Morisette o 20.00

Metropol, Hernalser Strasse 55

29. 4. Boogie-woogie session:

Axel Zwingenberger & Vince Weber o 20.00

30. 4. a 1. 5. Tango Argentino mit Luciano o 20.00

od 4. 5. Strangers in the Night o 20.00

Konzerthaus, Lothringerstrasse 20

2. 5. The Art of Jazz Piano: Ahmad Jamal - klavír, James Cammack - kontrabas, Idris Muhammad - bicie o 19.30

3. 5. Schenk & Lohner um 19.30

4. 5. Hudba z Azerbajdžanu o 19.30

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

29. 4. Scott Hamilton Quintett o 21.00

30. 4. Original Storyville Jazzband o 21.00

2. 5. Boogie-woogie session mit Wolfgang Pöll & Daniel Eckelbauer & Michael Strasser o 21.00

3. 5. Carole Alsten Quintett o 21.00

4. 5. Andor's Jazzband o 21.00

5. 5. Peter Kern Bluesband o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton, Stadtpark

1. 5. De Vibroluxe o 21.00

od 3. 5. Franz Hautzinger Regenorchester XI o 21.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

29. a 30. 4. A. Čechov: Višňový sad o 19.00 - premiéra

4. 5. H. Hesse: Stepný vlk o 19.00

5. 5. A. Čechov: Višňový sad o 19.00

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

30. 4. O. Wilde/E. Jelineková: Život je vážny o 20.00

3. 5. Krokodíl môjho života. Príbeh lásky v listoch o 20.00

4. 5. P. Handke: Hlbinné blues o 20.30

5. 5. E. Albee: Koza alebo Kto je Sylvia o 18.30

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

29. 4. G. E. Lessing. Minna von Barnhelm o 19.30

30. 4. J. Nestroy: Kampl o 19.30

2. 5. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

4. 5. J. Nestroy: Kampl o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Secession, Friedrichstrasse

od 5. 5. Eva Schlegelová

Rakúske divadelné múzeum, nám. Lobkowitzplatz

do 8. 5. Fritz Grünbaum

KUNSTHALLE Wien - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 15. 5. Yang Fuong

Umeleckohistorické múzeum, Maria-Theresien-Platz

do 19. 6. Bernardo Bellotto

Rakúske múzeum úžitkového umenia MAK, Stubenring 5

do 10.7. La Cubanidad! Kubánske plagáty 1940 - 2004

MUMOK - Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

do 3. 7. John Baldessari

MAK Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 22. 5. Peter Eisenman

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 30. 5. Karl Anton Fleck

Arnold Schönberg Center, Palac Fanto 3

do 5. 6. Maliar Arnold Schönberg

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 6. Piet Mondrian

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

ROZLIČNÉ PODUJATIA

Majstrovstvá sveta v hokeji vo Viedni a Innsbrucku

Zápasy vo viedenskej Stadthalle, Vogelweidplatz, 30. 4. - 15. 5.

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

28. 4. - 1. 5. Palác módy 05 - brand new expo

Donauinsel, most Reichsbrücke pri majáku

29. 4. Slávnostné otvorenie sezóny na ostrove Donauinsel - laserová šou, ohňostroj, hudba, internacionálna gastronómia od 19.30

Módne prehliadky na nádvorí MuseumsQuartieru (nám. Museumsplatz 1) sa uskutočnia denne od 18.00. V prípade nepriaznivého počasia v tzv. Ovalhalle. Palác módy 05 je otvorený od štvrtka do soboty od 12.00 do 22.00, v nedeľu od 12.00 do 19.00. Štvordenná permanentka stojí 5 eur.

Na Neziderskom jazere v rakúskej spolkovej krajine Burgenland, ktoré leží len 24 kilometrov od Bratislavy, sa dnes začína letná sezóna. Program plný športových a kultúrnych akcií v jeho okolí potrvá až do 8. mája. FOTO SME - PROKOP SLOVÁČEK



