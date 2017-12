Praha

DIVADLÁ

29. apr 2005 o 0:00

Knopfler predstaví aj staré hity

Britský hudobník Mark Knopfler vystúpi 5. mája o 20. hodine v T-Mobile Arene. Zakladajúcemu členovi Dire Straits vyšiel prednedávnom sólový album Shangri-La, v Prahe predstaví aj hity z produkcie bývalej skupiny. Knopfler je uznávaným hudobníkom i producentom. V minulosti spolupracoval s Bobom Dylanom, Van Morrisonom a Chetom Atkinsom. Lístky na jeho koncert sa predávajú v Ticketpro a pokladni T-Mobile Areny na Výstavisku za 795 až 1895 českých korún. Výstavisko sa nachádza na ulici Za elektrárnou 419. (saš)

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

29. a 30. 4. Cikáni jdou do nebe

GOJA MUSIC HALL

29. 4. Les Misérables - Bídníci o 19.00

30. 4. Les Misérables - Bídníci o 14.30, 19.00

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

29. 4. Šumař na střeše o 19.30

30. 4. Funny Girl o 15.00 a 19.30

DIVADLO NA VINOHRADECH

29. 4. Stupendo aneb Tenor na roztrhání

30. 4. Brouk v hlavě

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

29. 4. Ten špatnej (Divadlo Lucerna)

MÚZEÁ A VÝSTAVY

BÍLKOVA VILA (Mickiewiczova 1)

Stála expozícia: Ateliér Františka Bílka;

František Bílek: Národní pomník (do 30. 4. 2005)

KLÁŠTOR SV. JIŘÍ NA PRAŽSKOM HRADE (Jiřské nám. 33)

Stále expozície: Umenie manierizmu a baroka v Čechách + maliarska a sochárska dielňa 17. a 18. storočia v Čechách

Petr Brandl: Maliar nerestí pozemských (do 24. 4.)

LANGHANS Galerie PRAHA,

(Vodičkova 37)

One world (do 8. 5.)

KONCERTY

METROPOLITAN JAZZ CLUB

29. a 30. 4. The Senior Swingers - skupina pianistu Milana Vitinu hrajúci swingové evergreeny

GURU

29. 4. Slow (nu-rock), Black Pearl

(emo metal)

30. 4. Time Bands Cup, európska hudobná súťaž: Brenda Volšová (Klatovy), Natotata (Praha), Anhead (Praha). Pitbul Diesel (Brno)

MALOSTRANSKÁ BESEDA

29. 4. Šavle Meče (džez, rock, funky) o 20.30

30. 4. Magická čarodejnícka noc, hrajú: Excelence a hostia: Princess, Rezkata (rock) o 20.30

PALÁC AKROPOLIS

29. 4. SPS - krst albumu Hasiací prístroj, Zvláštna škola o 19.30

30. 4. Čarodejnícky zlet lide.cz - čarodejnícka projekcia, on-line message board, ženy zdarma o 19.00

3. 5. EuroConnections 2005: Jaga Jazzist + Alvik

T-MOBILE ARENA

5. 5. Mark Knopfler o 20.00

SAZKA ARENA

5. 5. Scooter o 20.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

T-MOBILE ARENA

7. 5. Armin van Buuren - Reflection o 20.00, vstupné 450 Kč

28. 5. Iron Maiden o 20.00, vstupné 799 - 990 Kč

2. 6. Čechomor o 20.00, vstupné 270 - 370 Kč

3. 6. Avril Lavigne o 20.00, vstupné 795 - 1895 Kč

7. 6. Audioslave o 20.00, vstupné 795 - 895 Kč

30. 6. Team - X Tour o 20.00, vstupné 350 - 390 Kč

10. 6. Duran Duran o 20.00, vstupné od 795 Kč)

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

23. 5. Pet Metheny Group o 20.00

9. 6. Omega o 20.00

13. 6. Little Richard o 20.00

T-MOBILE PARK

29. 6. Ozzy Osbourne & Black Sabbath o 19.00 (cena vstupenky na státie: 995 Kč)

SAZKA ARENA

5. 6. Green Day - American Idiot Tour 2005

24. 10. Phil Collins First Final Farawell Tour (jv)

Aj keď sa zdá, že téma drogových závislostí okolo nás utícha, nie je to pravda. Práve naopak, okrem látkových závislostí pribúdajú ďalšie formy, o ktorých sa zatiaľ toľko nehovorí. Témou prevencie závislostí sa zaoberá ojedinelý projekt výtvarnej súťaže Prečo som na svete rád/rada, ktorý organizuje Národné osvetové centrum za finančnej podpory Protidrogového fondu. O pripravovanom jedenástom ročníku, ako aj o predošlých skúsenostiach sme sa rozprávali s autorkou a hlavnou projektovou manažérkou Ingrid Hupkovou.Protidrogový projekt - Prečo som na svete rád/rada

Aká je základná myšlienka projektu?

"Chceli by sme dať mladým ľuďom možnosť, aby mohli prostredníctvom výtvarného diela ukázať svoj postoj k drogám a závislosti. Taktiež ich viac osloví pohľad na túto tému od svojho rovesníka ako od niekoho z nás dospelých."

V akej forme projekt prebieha?

"Projekt pozostáva z troch neoddeliteľných častí. V prvom rade to je celoštátna tematická výtvarná súťaž pod názvom Prečo som na svete rád/rada. Z najlepších prác sa potom realizuje putovná výstava. Každý rok je na Slovensku najmenej dvadsať repríz v rôznych mestách. Významnou je aj medzinárodná spolupráca na projekte."

Čo môže motivovať mladých ľudí, aby sa zapojili?

"Okrem vecných cien je to možnosť, že práve ich motív alebo kresba sa dostanú na tričko, puzzle alebo plagát. Taktiež môže byť ich práca vystavená v niektorej z partnerských krajín v zahraničí.

Tento rok s istotou zrealizujú projekt v Poľsku vo Varšave a vo Švajčiarsku v Ženeve."

Prevenciou drogovej závislosti sa určite zaoberá viac projektov.

"To áno, ale na Slovensku, ale aj v iných okolitých štátoch sme sa nestretli s projektom tohto druhu, ktorý by sa zameriaval práve na tú najrizikovejšiu vekovú skupinu a to mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov a oslovoval by ich cez výtvarnú výpoveď. Kým mladšie deti majú na školách výtvarnú výchovu a diela môžu tvoriť tam, mladí ľudia to väčšinou robia vo svojom voľnom čase, čo je veľmi dôležité. Preto projekt má takú odozvu v zahraničí. Najvýznamnejším je práve ocenenie OSN."

Aké krajiny sa už zapojili?

"Našimi partnermi sú Uzbekistan, Fínsko, Taliansko alebo Nórsko, tento rok pribudnú aj poľskí študenti. Je veľmi zaujímavé sledovať a porovnávať špecifikum každého štátu s pohľadu mladých ľudí z rôznych krajín na drogy, ale aj rôzne spracovania výtvarných prác a typické prvky jednotlivých krajín."

Tento rok ste zahájili už jedenásty ročník. Pozerajú sa mladí ľudia na drogy inak ako pred desiatimi rokmi?

"Samozrejme, kým predtým sa vo výtvarných dielach objavoval najmä symbol injekčnej striekačky alebo lebky, teraz to už je iné. Mladí ľudia vo svojich dielach porovnávajú, ako podľa nich vyzerá život s drogou a bez nej, viac nad tým rozmýšľajú. V dielach sa začínajú opätovne objavovať aj legálne drogy ako napríklad cigarety, lieky alebo alkohol, na ktoré sme akoby zabudli. Dokonca začínajú rozmýšľať aj nad problémami, ako je anorexia alebo bulímia."

SAŠA OBUCHOVÁ

Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci základných alebo stredných škôl vrátane škôl umeleckého zamerania alebo špeciálnych škôl. Vítané sú aj práce od detí z detských domovov alebo diagnostických centier, všetci vo veku 14 - 18 rokov. Maľbu, koláž, kresbu alebo grafiku na tému Prečo som na svete rád/rada môžete poslať do 9. mája na adresu: Ingrid Hupková, Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava. Hlavným organizátorom projektu je Národné osvetové centrum v Bratislave a spoluorganizátormi projektu sú Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Občianske združenie Športom proti drogám a Protidrogový fond.

Uvedú muzikál o Lucii Bílej

Hudobný program Láska je láska, ktorý sa uskutoční 30. apríla o 20. hodine v Ta Fantastike, mapuje spevácku kariéru Lucie Bílej. V autobiografickom muzikáli pod vedením Antonína Procházku sa okrem Bílej predstaví Kamil Střihavka a Martin Pošta. Hudbu má na starosti Ondřej Soukup, autorsky sa na piesňach podieľa Gabriela Osvaldová. Lístky, ktoré sa predávajú v pokladni Ta Fantastiky, stoja 220 až 630 českých korún. Ta Fantastika sa nachádza na Karlovej 8. (saš)



Riaditeľka galérie Leica Jana Bömerová dohliadala na nástupišti pražskej hlavnej stanice na prípravu výstavy fotografa SebastiŇaa Salgada. Práce slávneho brazílskeho fotografa budú sprístupnené od 2. mája, keď výstava v železničnom vagóne odštartuje svoju púť po Čechách. FOTO - ČTK



Projekt Prečo som na svete rád/rada je výnimočný aj z hľadiska širokej medzinárodnej spolupráce. Partnerskými krajinami sú Fínsko, Nórsko, Taliansko alebo Uzbekistan. Mladí ľudia z rôznych krajín majú aj rôzny pohľad na svet, v dielach sa objavujú aj špecifické prvky. Dielo uzbeckého študenta Arslona Alimkulova pod názvom Ľútosť.