Miro Noga ako Caveman už v sobotu

29. apr 2005 o 12:30 SITA

BRATISLAVA 29. apríla (SITA) - Herec Miro Noga sa už v sobotu predstaví v bratislavskom Istropolise v hlavnej úlohe kultovej monodrámy Caveman alebo Obrana jaskynného muža. Miro sa musel na túto úlohu naučiť 70 strán textu a sám bude stáť na javisku dvakrát po 50 minút. Režisérka Andrea Hlinková musela originálny anglický text Kanaďana Roba Beckera nielen preložiť do slovenčiny, ale ho aj upraviť, aby bol pre slovenských divákov zaujímavý. Ako povedala, niektoré pasáže v originálnom texte by neboli pre slovenského diváka až tak veľmi atraktívne. Okrem toho zasiahla aj do kompozície hry. V pôvodnom spracovaní Caveman Rob hovorí o svojom manželstve s Erin a ich život na scéne dotvára premietanie fotografií od detstva až po manželstvo. Andrea sa ale rozhodla predstavenie ešte viac zatraktívniť a natočila krátke filmové dokrútky zo života manželov, ktoré doplnia predstavenie. Obaja, režisérka i herec, považujú hru za odraz skutočného života, skutočných vzťahov medzi mužmi a ženami. "Je to presne o tom, že ten život je taký, že sme naozaj iní a ide len o to, aby sme sa dokázali pochopiť a rešpektovať sa," myslí si režisérka. Predpokladajú, že nie všetky situácie pasujú na všetkých mužov a všetky ženy, ale sú aj výnimky zo stereotypov.

Príbeh starý ako ľudstvo samo láskyplne skúma a sonduje rozdielnosti v spolužití medzi mužom a ženou. Šou Caveman vznikla v roku 1991 v San Franciscu a hneď sa stala úspešným celosvetovým hitom. Preložili ju do 15 jazykov a videli ju milióny divákov v 20 krajinách sveta. Veľký úspech už slávila v USA, Kanade, Nemecku, Holandsku, Taliansku, Švédsku i Českej republike. Caveman zaútočil na prvé priečky návštevnosti divadiel v Londýne, Južnej Afrike aj Islande, kde prelomil rekordy v najdlhšie uvádzanom divadelnom predstavení. Len v USA túto šou videlo viac ako 2,5 milióna divákov. Od marca 1995 do júna 1997 sa uvádzala pod názvom Obrana jaskynného muža v divadle Helen Hayes na Broadway a bola najdlhšie hraným činoherným predstavením v histórii Broadway. Vtedajší starosta New Yorku, Rudolph Guiliani, vyhlásil 18. júl 1996 za „Caveman day“ a na počesť 700 predstavení, ktoré sa v meste odohrali, premenoval 44 západnú ulicu na "Caveman Way". Na turné po USA je aj v tomto čase šesť rôznych Cavemanov.

Kanaďan Rob Becker - herec a zároveň autor hry je známy ako milujúci, lenivý a „nepodarený - čiže normálny chlap a manžel“. V období troch rokov, počas ktorých šou písal, absolvoval neformálne štúdium antropológie, histórie, psychológie, sociológie a mytológie.

Na Slovensku uvedú predstavenie v premiére 30. apríla o 19:00 v bratislavskom Istropolise.

Informácie agentúre SITA poskytla Scarlet Wimmer z event marketing company WIRA partners.