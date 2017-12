Ushera žiadajú o autogram aj na toaletách

29. apr 2005 o 17:22 SITA

BRATISLAVA 29. apríla (SITA) - Speváka Ushera nenechajú jeho fanúšikovia v pokoji ani "urobiť svoju potrebu". Spevák nedávno prezradil, ako ho istý muž požiadal o autogram na toalete. Ushera šokovalo, keď mu muž podal papier a pero pri tom, ako si "uľavoval", informoval server Contactmusic.com. "Bol som na toalete a ten chlapík s niekým telefonoval. Počul som jeho konverzáciu. Telefonoval asi so svojou sestrou. Hovoril niečo ako: Áno, je v kabínke, hneď pri mne... Nie, teraz to nejde. Vieš čo, zavolám ti späť. Áno, neboj sa, vybavím to," povedal Usher. "A potom, o niekoľko sekúnd mi pod dvere strčil papierik a pero a povedal: Počúvaj, človeče, môžeš mi dať autogram?," dodal spevák.